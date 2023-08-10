Milimetrik Prefabrik, bu yıl mevcudu korumayı planlıyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep ve çevresindeki illere prefabrik betonarme yapı elemanları üretmek, bu elemanların montajının gerçekleştirilmesi, prefabrik yapı inşaatlarında teknik olarak optimum çözümün ortaya koyulması ve prefabrik teknolojisinin farklı uygulama alanlarında yenilikçi faaliyetler gösterilmesi konularında hizmet sunan Milimetrik Prefabrik, depremin etkisiyle bu yıl mevcudu korumayı planlıyor.

Makine parkurlarını ve araç filolarını genişletme adına yatırımlarının sürekli devam ettiğine değinen Milimetrik Prefabrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Tezel, önümüzdeki dönemler için ürün yelpazelerini genişletmek adına yatırımlar planladıklarını aktararak ürün gruplarına köprü girişi, beton köşkleri gibi ürünler eklemeyi istediklerini söyledi.

Gaziantep’in de içinde olduğu 6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketi diye nitelendirilen büyük depremlerden bölgenin önemli hasar aldığına dikkat çeken Bora Tezel, bu acı tecrübeyle sağlam yapıların öneminin daha iyi anlaşıldığı, fiyat odaklı yaklaşımların yerini kalite odaklı yaklaşımlara bıraktığına vurgu yaptı.

"Tesiste 130 kişiye istihdam sağlanıyor”

Çevre ile barışık, sürdürülebilir bir teknoloji olan prefabrik teknolojisi yapıların endüstriyel ortamda, hızlı ve kaliteli üretimine olanak sağlamakta olduğunu, konvansiyonel inşaat metodlarına göre doğal kaynak, enerji ve yurtdışı hammadde gereksinimi minimuma indirmekte, çevre koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü ve yaşama konforu sağlayan yapılar inşaa edilmesini mümkün kıldığını belirten Bora Tezel, “2014 yılında faaliyete geçmiş olan Milimetrik Prefabrik, şirket kurucu ortaklarından babam İnşaat Mühendisi Ali Uğur Tezel’in 37 yıllık sanayi tesisleri, toplu konut, altyapı, üniversite inşaatı yapım işi tecrübeleri ve benim 10 yıllık yönetim tecrübelerimin temeli üzerine kuruldu.

Firmamız nispeten kısa geçmişinde önemli projelere imza atmış, Gaziantep’te ve bölgede önemli referansları portföyüne eklemiştir. İşverenlerine kaliteli, hızlı ve akılcı çözümlerle hizmet vermeyi prensip edinen Milimetrik, prefabrik yapılar ve yapı elemanları üretimi konusunda ileri teknolojileri kullanarak bölgeye prefabrik üretimi konusunda yeni bir soluk getirmeyi, işverenleri için bir “çözüm ortağı” ro ü üstlenmeyi hedeflemektedir.

Gaziantep 5. OSB’de 42 bin metrekare açık, 15 bin metrekare kapalı alanda, yıllık 400 bin metrekare üretim kapasitesi ile faaliyet gösteren firmamız kendi bünyesinde projelendirdiği prefabrik yapı elemanlarını üretim tesisinde fenni kural ve kaidelere göre üretmektedir. Yapım işlerinde kullanılan hazır betonu kendimiz imal etmekte, dökülen betonlardan düzenli olarak numune almakta ve betonları kendi bünyemizde bulunan laboratuvarda kırarak test etmekteyiz.

Tesisimizde kullanılan çeliklerin tümü sertifikalı olup, ayrıca gelişigüzel örnekleme ile çelikler çekme testine gönderilip kalite kontrolüne tabi tutulmaktadır. Tesisimizde özenle imal edilen tüm yapı elemanları özel kürlemeye tabi tutulduktan sonar mukavemetlerini almak üzere stok sahasına sevk edilmekte, gerekli dayanıma ulaştıktan sonra ise montaj sahasına gönderilmektedir. Tesisimizde 130 kişiye istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.