Milli trende Canray Ulaşım gururu

01 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Yeşilova Holding’in raylı sistemlerdeki başarılı temsilcisi Canray Ulaşım’ın proje ortaklarından biri olduğu, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) hayata geçirdiği milli elektrikli tren fabrika testlerine başladı. Canray Ulaşım’ın komple tavan grubu, led sistem aydınlatma grubu, yolcu bagaj rafları, sahanlık bölgesi, elektrik kabinleri, iç giydirmeler ve yolcu & sürücü çerçeveleri ürün grupları ile geniş bir kapsamda tedarikçileri arasında yer aldığı Türkiye’nin ilk elektrikli milli treni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle fabrika testlerine başlamak üzere raylara indi. Törene katılan Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan Uçar, Canray Ulaşım’ın çok kısa bir sürede büyük yol katettiğini belirterek “Milli tren projesinde komple tavan grubu, led sistem aydınlatma grubu, yolcu bagaj rafları, sahanlık bölgesi, elektrik kabinleri, iç giydirmeler ve yolcu & sürücü çerçeveleri olmak üzere bütün iç giydirme grubu üretiminde tedarikçilerden biri olduk. Canray Ulaşım olarak hayata geçirdiğimiz pek çok projede kazandığımız tecrübenin bugün ülkemiz için katma değere dönüşmesi bizler için büyük mutluluk. Ülkemiz açısından bu atılım gelecekte yüksek hızlı tren setleri için önemli bir başlangıç noktasıydı. Yaşadığımız pandemi süresince arkadaşlarımız canla başla çalıştılar. Emeklerinden dolayı her birine teşekkür ediyorum” dedi. Ramazan Uçar, alüminyumun otomotiv sektöründe olduğu gibi raylı sistemler sektöründe de büyük önem taşıdığına değinerek Yeşilova Holding’in 45 yıldan bu yana edindiği alüminyum tecrübesini ve son 20 yıldır içinde yer aldığı raylı sistem sektöründe yurtdışı müşterilerinden sonra milli projemiz olan elektrikli tren projemizde yer alarak ülke adına başarılı işlere imza atılmasından dolayı heyecan duyduklarını da sözlerine ekledi.

Sektörünün ilk Ar-Ge merkezini 2015’te kurdu

Raylı Ulaşım sektöründe yüzde yüz ihracatçı firma olduklarını söyleyen Ramazan Uçar, şimdiye kadar 3 bin 215 araçlık birinci faz sözleşme toplamda opsiyonlarla birlikte 8 bin 755 araçlık hızlı tren, metro, tramvayın yan duvarları, komple tavan grupları, tüm ledli sistem aydınlatma grupları, yolcu bagaj rafları, kabinler, iç giydirmeler ve yolcu & sürücü çerçeveleri dahil komple çözüm sunduklarını ve ana sanayilerle co-design çalıştıklarını, müşterilerine malzeme tedarik eden değil sistem çözümlerini tasarım doğrulamadan, malzeme ve ürün testlerini yaparak anahtar teslim iş ortağı olduklarını belirtti. Uçar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ülkemizde bin 238 Ar-Ge merkezi içerisinde 2015 yılında 198’inci olarak sektörünün ilk Ar-Ge merkezi olan ama asla kendimizi tek başına alüminyum ekstrüzyoncu veya alüminyum enjeksiyoncu olarak görmüyoruz. Tesislerimizde ürettiğimiz ürünlere değer katarak mühendislik ve çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”

Amerika kıtasına yöneldi

Odaklarının her zaman ülkeye döviz kazandırmak olduğunu dile getiren Uçar; Avrupa, Asya, Afrika, Arap yarımadasından sonra şimdi de Amerika kıtasına yöneldiklerini ve yeni birçok projenin de yakın zamanda üretimine başlayacaklarının bilgisini verdi. Bu projelerin ortaya çıkmasında müşterilerinin kendilerinin tasarım ve mühendislik güçlerine olan güveninin yattığının altını çizen Uçar son olarak Frankfurt Metro, Grand Paris Metro, Salzgetter I-LINT Tramvay, Lüksemburg, Belçika, TGV, Dubai, Riyad, Regiolis, ICNG, Tren İtalya, RER-NG, Hanoi Metro projeleri ile Aptis elektrikli otobüs projelerinin başarılı bir şekilde üretimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Milli tren yıl bitmeden raylarda

Saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre de tasarım hızına sahip olan milli elektrikli tren, 5 araçtan oluşan bir set ve 324 koltuk kapasitesine sahip. Fabrika testlerinin ardından, ağustos ayında yol testlerine başlanacak olan projede yıl bitmeden raylara indirilip yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor.