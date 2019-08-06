ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Milli uçan arabanın prototipi hazır

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı.

Milli uçan arabanın prototipi hazır
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap