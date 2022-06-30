MİLTEKSAN, yeni nesil ürünlerini görücüye çıkarıyor

SAHA İstanbul öncülüğünde 11 firmanın girişimiyle kurulan MİLTEKSAN, CNC kontrol ünitesi ve tahrik sistemlerini Türkiye’de üretecek. Böylelikle CNC akıllı makinelerin beyin ve sinir sistemi olarak nitelendirilen, makine teknolojisinin ana kalemi olarak bilinen sistemler yerlileştirilecek. 3 eksen yeni nesil CNC kontrolcünün test ve denemelerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten firma yetkilileri, ihracatta öncelikli pazarın ithalatı azaltma kapsamında Avrupa Birliği ülkeleri olacağını açıkladı. Şirket, ilk olarak 25-28 Ekim 2022 SAHA Expo Fuarı’nda 3 eksen CNC kontrolcüsünü (tamamen kendi geliştirdiği donanım ve yazılımlarla), talaşlı imalat simülasyonunu içeren makine dijital ikizini, uzaktan erişim sistemini, sanal ve artırılmış gerçeklik modüllerini sergilemeye odaklandı.

Öncelikle yeni nesil CNC kontrolcü, 3, 4 veya 5 eksen CNC tezgâh, yeni nesil endüstriyel bilgisayar, servo motorlar ve IO modüllerini pazarlamayı planlayan şirket, 2022 yılında 3 eksen yeni nesil CNC kontrolcü ile iç piyasaya girmek istiyor. Şirket, 2024 itibarıyla da 3, 4 ve 5 eksen yeni nesil CNC kontrolcüler ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlara girmeyi hedefliyor.

Global pazardan yüzde 4 pay almayı hedefliyor

Proje ile askeri alanda ve yüzde 95’lik pazar payıyla da sivil endüstride kullanılan kontrol sistemlerine erişme, lisans izni ve özellikle teknik destek bazında yaşanan problemlerin çözümüne yerli kullanıcı ve üreticilerin lisans ihtiyaçlarına cevap verecek, özellikle çok eksen CNC tezgahları için kontrol sistemi ve dijital ikiz platformu geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilen yeni nesil CNC kontrol ekipmanı ürünlerini 2024 yılında piyasaya sürerek öncelikle yüzde 1 pay almaya odaklanan şirket, sonrasında da dünya pazarından yüzde 4 pay alabilecek bir büyüklüğe ulaşmayı planlıyor.