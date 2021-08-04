'Minivan taşımacılığıyla Avrupa’ya ihracat en fazla 72 saat sürüyor'

Minivan sahipleri ile yurt dışına yük göndermek isteyen şirketleri buluşturan taşımacılık şirketi Naklico’nun incelediği Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2021’in ilk 6 ayında toplam ihracat 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 104 milyar doları aştı. Hızlı teslim ürünlerin ihracatında yaşanan artış ise dikkat çekti. Bunların başında gelen dondurulmuş gıda ürünlerinde ihracatın bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 31,7 artarak 141 milyon dolara ulaştığı görüldü. Yedek parçayla öne çıkan otomotivde ise ana sanayiinin ihracatını yüzde 23,8 artışla 8,3 milyar dolara, yan sanayinin yüzde 50,8 artışla 5,9 milyar dolara çıkardığı kaydedildi.

Bu tabloda minivan taşımacılığının büyük rol oynadığına işaret eden Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, “Son yıllarda bilhassa Avrupa’ya yapılan ihracat faaliyetlerinde önemli bir artış görüyoruz. Nitekim veriler de sadece otomotiv sektöründe Avrupa’ya yapılan ihracatın bu yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 32 artış kaydettiğini gösteriyor. Hızlı teslim edilmediğinde üretim bandının durmasına neden olabilecek jant, yay, cıvata, otomobil yedek parçası, tütün mamulleri ve dondurulmuş gıdalar gibi ürünler sunan ve özellikle Avrupa’yı hedefleyen sektörlerin önünü ise kısa teslim süresiyle minivan taşımacılığı açıyor.” dedi.

"Pandemide Avrupa’ya yapılan maske teslimatı gözleri üzerine çevirdi"

Minivan taşımacılığından önce hızlı teslimat isteyen müşteriler için uçak, tır gibi lojistik sistemlerin yetersiz kaldığını söyleyen Alper Par, “Uçakla yük taşımak hızlı olsa da yükü havaalanına bırakıp havaalanından almak, ek lojistik süreçleri gerektiriyor. Tırda ise ürünler kapıdan alınıp kapıya teslim edilebiliyor fakat yükün gitmesi 10-12 günü bulabiliyor. Özellikle Avrupa’ya 1-2 gün içinde maske teslimatlarının yapıldığı pandeminin ilk dönemlerinde ön plana çıkan minivan ekspres ise e-ticaretin yaygınlaşması ve küreselleşmenin hızlanmasıyla giderek daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca hava ve deniz taşımacılığının yanı sıra tıra göre de çok daha hızlı ve ekonomik olduğundan her ölçekteki ticari yapı için avantajlı hale geliyor." diye konuştu.

"Tüm Avrupa’ya en fazla 72 saat içinde teslimat yapmak mümkün"

Kurucu ortağı olduğu Naklico’nun bir pazar yeri olarak konumlandığını ve minivan sahipleri ile yurt dışına yük göndermek isteyen şirketleri buluşturduğunu belirten Alper Par, verdikleri hizmetleri ise şöyle aktardı: “Portföyümüzde yüzlerce minivan araç sahibi bulunuyor. Böylece şirketler yüklerini en uygun fiyata götürecek araç sahiplerini kolaylıkla bulabiliyor. Naklico olarak sunduğumuz minivan taşımacılığı hizmeti ile Slovenya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Almanya, Hollanda, Belçika, Slovakya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın her köşesine 48, maksimum 72 saat içinde teslimat yapıyoruz. Ürünün türüne göre tenteli veya panelvan şeklinde minivan araçlar tahsis ediyor, deneyimli ve çözüm odaklı operasyon ekibimizle de müşterilerimize 7-24 bilgi veriyoruz.”

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