MIP, kapasite artışıyla bölgesel merkez olacak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) tarafından bölgede büyüyen iş hacmini ve limanın hizmet verdiği mega gemilerin sayısındaki artışı karşılayabilmek amacıyla hayata geçirilecek projede limanın toplam konteyner elleçleme kapasitesi 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çıkarılacak. Yatırımlar 1,5 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Mersin’in stratejik kapısı



MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, genişleme projesinin tamamlanmasıyla Mersin’in Doğu Akdeniz’e açılan stratejik kapı konumunda olan Mersin Uluslararası Limanı’nın daha da güçleneceğini belirtti. Genişleme projesinin tamamlanmasıyla ayrıca 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye de dolaylı ek istihdam yaratılacağını belirten Johan Van Daele, “MIP olarak, yüksek ihracat ve ithalat iş hacmi ile en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalışmaktayız. Sadece ticaretin sürekliliği için değil, aynı zamanda Mersin’in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız” dedi.

Doğu Akdeniz’deki konumu sağlamlaşacak PSA Avrupa, Akdeniz ve Amerika Bölgesel CEO’su David Yang ise yayımladığı video mesaj ile EMH2 Projesi’nin Mersin Uluslararası Limanı’nın sonraki dönemlerde yapacağı yatırım çalışmalarının başlangıcı olacağını söyledi.

David Yang, “Yatırımımızdan yararlanacak olan kargo sahiplerine liman merkezli tedarik zinciri çözümleri geliştirecek, hassas programlanmış intermodal bağlantı ve teknoloji destekli dijital platformlar aracılığıyla kargoların lojistik bağlantısını ve görünürlüğünü artıracak ve Mersin’in Doğu Akdeniz Bölgesi için bir ana merkez olarak konumunu sağlamlaştıracaktır” diye konuştu.

“Akdeniz limanları, Asya-Avrupa için aktarma işlevi görüyor”



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, genişleme projesiyle; Mersin Uluslararası Limanı’nın güneyde toplam 880 metrelik rıhtıma sahip olacağını ve 400 metrelik 2 mega geminin yanaşmasına uygun hale getirileceğini bildirdi. Limanın kapasitesi bu sayede 2,6 milyon TEU’dan, 3,6 milyon TEU’ya ulaşacağını belirten Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu: Mersin hem Türkiye ekonomisi hem de Doğu Akdeniz’e hakimiyet açısından son derece stratejik bir noktada konumlanıyor. Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in önde gelen limanlarından bir olan Mersin Uluslararası Limanı ise coğrafi konumu, kapasitesi, serbest bölge ile komşu olması, ulusal ve uluslararası kara, hava, demir ve denizyolu modlarına entegre olmasından dolayı ülkemiz için büyük bir önem arz ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette kritik işlevi olan limanımız, sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek üzere sürekli olarak genişletilmekte ve kapasite artırımına gidilmektedir. Zira, uluslararası deniz taşımacılığında Akdeniz limanları, Asya-Avrupa hattında aktarma limanları olarak önem kazanmaktadır.”