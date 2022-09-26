MIP, Kapılar Projesi’ni 500 milyon TL yatırımla hayata geçiriyor

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) tarafından hayata geçirilen Kapılar Projesi’nin lansman ve temel atma töreni proje ortaklarıyla birlikte gerçekleştirildi. Proje ile Mersin limanının çevresindeki trafik sorununun çözülmesi amaçlanıyor. MIP’nin 500 milyon TL (27 milyon ABD doları) yatırımla hayata geçireceği bu proje, TIR’ların şehir trafiğine girmeden Mersin limanına doğrudan giriş ve çıkış yapmalarına olanak sağlayarak, bekleme sürelerini de azaltmayı amaçlıyor.





MIP, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Kapılar Projesi’nin liman çevresindeki trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmesi bekleniyor. Projenin başlangıcından 10 ay sonra konteyner ve konvansiyonel yük taşıyan araçlar, D 400 karayolu ile iki bağlantı noktasından doğrudan limana giriş ve çıkış yapabilecek. Bununla birlikte konteyner ve genel yük getiren araçlar 132. caddeden açılacak yeni bir bağlantı ile 3 şerit halinde, demiryolu üst geçidinin altından geçerek doğrudan limana giriş yapabilecekler.



Bir sonraki aşamada MIP, liman kapılarını 10 adet otomatik giriş ve çıkış kapısı içerecek şekilde yenileyecek. Bu sayede yüklerini yüklemek ve boşaltmak için gelen kamyonların bekleme süreleri önemli ölçüde azalması bekleniyor. Limana ilişkin iyileştirme çalışmalarının 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

“Bölgemizi refah dolu bir gelecek için hazırlıyoruz”

Yatırıma ilişkin bilgi veren MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, MIP ve Mersin şehrinin gelişimini birbirinden ayrı tutmadıklarını söyledi. Van Daele, “MIP olarak Mersin’deki, bölgedeki ve ülkenin genelindeki iş birliklerimizi oldukça ciddiye alıyoruz. Bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Kapılar Projesi ile yalnızca mevcut trafik durumunu iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgemizi limanımızın ilerideki büyümesine uyum sağlayacak şekilde, refah dolu bir gelecek için hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.



Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, şunları söyledi: “Kapılar Projesi, günlük 5 bin TIR girişi ile ülkemizin yüzde 50 hinterlandına hizmet eden Mersin limanının TIR trafiğinde büyük rahatlama sağlayacak. Proje ile hem yeni kapılar açılacak hem de mevcut kapıların modernizasyonu gerçekleştirilecek. Tüm aşamalarıyla 18 aylık bir sürede 3 etapta tamamlanacak proje kapsamında liman içi ve dışındaki yoğunluğun azalması ve ticari araçların kazanacağı zaman doğrultusunda maliyet avantajları sağlanacak.”