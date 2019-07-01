MIP, konteyner işlem hacminde birinci sıraya yükseldi
Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olduklarını söyleyen Johan Van Daele, “Bu yılın mart ayında 170 bin 500 TEU konteyner, 904 bin ton konvansiyonel yük elleçledik. MIP, 2018 yılında rekor kırarak, elleçlediği 1.72 milyon TEU konteyner ile Türkiye’nin en büyük konteyner limanı oldu” dedi.
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP), 2018 yılında 1.72 milyon ton konteyner elleçledi. Geçen yıl elleçledikleri konteyner miktarının bir rekor olduğunu ve söz konusu hacimle Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olduklarını ifade eden MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, “Ayrıca bu yılın mart ayında bir başarıya daha imza atarak 170 bin 500 TEU konteyner, 904 bin ton konvansiyonel yük elleçledik. Mart 2018 ayına göre, konteyner işlem hacminde yüzde 27, konvansiyonel yük hacminde ise yüzde 19 artış kaydettik” dedi.
Johan Van Daele, bu başarıda yatırımların büyük rol oynadığını belirterek, yatırımlarının devam edeceğini bildirdi. Her yıl yaptıkları yatırımlarla büyümelerini sürdürdüklerini söyleyen Daele, 2017 yılında ise 1.59 milyon TEU konteyner elleçlediklerini hatırlattı.
2018 yılındaki konteyner elleçleme hacimlerinin, MIP tarihinde yeni bir rekor olduğunu ifade eden Johan Van Daele, “Kaydedilen başarıda terminal yatırımlarımız büyük rol oynadı. Türkiye’nin potansiyeline ve hinterlandın gelişimine duyduğumuz güvenle yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.
“Sürdürülebilirlik için yenilikçi yollar arıyoruz”
Daele, terminal yatırımlarının yanı sıra bilgi işlem uygulamalarında, IT altyapısının gelişmesinde, konteyner, konvansiyonel kargo, kapılar, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, gümrük ve terminal kullanıcı aktivitelerini içeren entegre bir sistem üzerinde çalıştıklarını da kaydetti.
Daele, “Aynı zamanda yeşil endüstriyi sürdürülebilir kılmak ve dünyanın refahına katkıda bulunmak için çevre açısından sürdürülebilir projelerle faaliyet göstermenin yeni ve yenilikçi yollarını keşfetmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Mersin Limanı’nın, dünya ticaretinin rekabetçi pazarında önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Daele, şöyle devam etti: “Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Stratejik konumumuzun avantajını limanımız, bölgemiz ve hinterlandımız için kalıcı bir varlığa dönüştürmek yatırımlarla mümkündür ve sürekli gelişmekte olan bir pazarda yatırım kesinlikle gereklidir. Ancak bu sayede Mersin’in, ‘Akdeniz’in önde gelen limanı olma’ hedefine ulaşmasını sağlayabiliriz.”
“MIP’yi Doğu Akdeniz’in önde gelen limanı haline getireceğiz”
MIP, Mart 2019’da büyük bir başarıya imza atarak gerek konteyner gerekse konvansiyonel yüklerde rekor işlem hacmi gerçekleştirdi. Liman operasyon sahasında mart ayında 170 bin 500 TEU konteyner, 904 bin ton konvansiyonel yük elleçlendi. Mart 2018 ayına göre, konteyner işlem hacminde yüzde 27, konvansiyonel yük hacminde ise yüzde 19 artış kaydeden MIP, profesyonel bir ekip ve doğru yatırımlarla başarılarına bir yenisini daha ekledi.
MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, elde edilen başarının takım çalışmasının pozitif bir sonucu olduğunu ifade etti. Van Daele, “Bu başarı, tüm MIP çalışanlarının. Yatırımlarımız, inovatif projelerimiz ve takım çalışmasıyla daha büyük başarılara ulaşacağız. Giderek artan rekabet gücümüzle MIP’yi Doğu Akdeniz’in en önde gelen limanı haline getireceğiz” dedi.