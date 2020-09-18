Miray International - Miray Cruises’dan bin yolcu kapasiteli lüks gemi alımı

18 Eylül 2020

Küresel cruise tatili sektörünün yaklaşık 40 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını söyleyen Miray International - Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, Türkiye bu büyüklükten yeterli payı alamadığına dikkat çekti. Türk şirketleri olarak sektörde güçlü olabilmek için kendilerine ait gemilere ihtiyaç olduğunu belirten Yazıcı, "Cruise, çok büyük bir sektör ve Akdeniz’de bu büyüklükten en çok payı İtalyan ve Yunan şirketleri alıyor. Türk şirketleri faaliyetlerini kiralık gemilerle sürdürdüğü için süreklilik sağlanamıyor. Miray International - Miray Cruises olarak sefere hazırladığımız lüks gemimizle cruise sektöründe büyük başarıya imza attık. Bu satın alma Türk cruise sektörü için tarihi bir hamledir. Uluslararası rekabette elimizi güçlendirecektir.” dedi.

Turlara yakına zamanda başlayacak

Satın aldıkları ve Kuşadası’nda hizmete hazır halde bekleyen Miray Cruise gemisinin yakın zamanda turlara başlayacağını açıklayan Ahmet Yazıcı, gemi ile ilgili şu bilgileri verdi: "Miray Cruise gemisi, Akdeniz’in en gözde seyahat gemilerinden biri. 400 yolcu kabini (lüks oda) bulunan gemimiz, bin yolcu kapasitesine sahip. 164 metre uzunluğunda olan seyahat gemisi, yakın zamanda Türkiye çıkışlı turlarına başlayacak. Ege ve Akdeniz’de yolculuk edecek gemi Türk konseptinde servis ve yemek standartlarıyla hizmet vererek farkını ortaya koyacak.”

Pandemi nedeniyle olağanüstü önlemler alındı

Cruise tatilinin pandemi dönemindeki güvenilir tatil seçeneklerinden biri olduğunu söyleyen Ahmet Yazıcı, şu açıklamayı yaptı: “Gemi içindeki misafirler ve hizmet sunan görevliler, önlemler dâhilinde içeri alınmış sağlık kontrolleri yapılmış kişilerdir ve gemiye alınan herkesin koronavirüs testleri yolculuktan hemen önce yapılır. Bu kişiler gemi içinde dışarıyla etkileşim halinde olmadığı için hiçbir görevli ya da misafir bir başkası için tehlike arz etmez. Gemiye giriş anından, turun bitimine kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ve Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tüm önlemler ve kurallar gemide disiplinle uygulanıyor. Cruise seyahatleri boyunca yolcu ve mürettebatın sağlık durumu hem liman otoriteleri hem de gemi yönetimindeki sağlık ekibi tarafından sürekli gözlemleniyor. Bu kişiler gemi içinde dışarıyla etkileşim halinde olmadığı için hiçbir görevli ya da misafir bir başkası için tehlike arz etmez.”