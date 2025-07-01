Misyon Bank’tan 850 milyon TL’lik ikinci bono ihracı
Misyon Bank, nitelikli yatırımcılara yönelik 850 milyon TL nominal tutarındaki ikinci bono ihracını başarıyla tamamladı. 30 Haziran’da gerçekleşen ihraçta, 182 gün vadeli bonolar yüzde 47 basit faiz, 364 gün vadeli bonolar ise yüzde 43 basit faiz oranıyla yatırımcılara sunuldu.
Misyon Bank'ın 182 ve 364 gün vadeli bono ihracı 13 yatırımcıya başarıyla gerçekleştirildi. Faiz oranları, referans faizlerin yalnızca 1 puan üzerinde tamamlandı.
İhraç, 13 yatırımcıya toplam 850 milyon TL nominal satışla sonuçlandı. 182 günlük bonoda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinin, 364 günlük bonoda ise 1 yıllık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) faizinin yalnızca 1 puan üzerinde gerçekleşen getiri oranları dikkat çekti.
“Yatırımcı güveni bizi cesaretlendiriyor”
Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, “Bankamızın ikinci bono ihracını özel sektör ve kamu kuruluşlarının katkısıyla başarıyla tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yatırımcılarımızın gösterdiği güven, bankacılıkla sermaye piyasaları arasında kurduğumuz bağın güçlü bir göstergesi” ifadelerini kullandı.