Mitsubishi Electric asansörlerinde 25 yıla varan sorunsuz çalışma performansı

Günümüzün yapılarında en önemli ihtiyaçların başında güvenilir altyapı çözümleri geliyor. Mitsubishi Electric’in her türlü ihtiyaca cevap veren asansörleri yenilikçilik, enerji verimliliği, güvenlik ve konfor bakımından dünyanın en yüksek standartlarına uygun olmasıyla fark yaratıyor. Minimum parça sarfiyatı ve alan tasarrufu dahil olmak üzere birçok faydayı bir arada sunan şirket, geliştirdikleri asansör çözümleriyle karbon ayak izini ve toplam maliyeti azaltmaya yardımcı olurken binaların Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikasyon sürecini de destekliyor. Yapay zekâ destekli, hızlı ve güvenli asansörler üreten Mitsubishi Electric asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinin Türkiye’deki tek yetkili satış ve bakım firması olan AG MELCO, birçok önemli projede yer alarak yapılara değer kazandırıyor.

Dünya standartlarında inovatif çözümler sunuyor

Dikey taşımacılıkta en üst düzeyde kalite ve güvenlik sağlarken tüm müşterilerine mükemmellik sunmaktan gurur duyduklarını söyleyen AG MELCO Genel Müdürü Ufuk Bayam, “Mitsubishi Electric olarak geliştirdiğimiz asansörlerle dünya çapındaki yüksek teknolojili şehir yapısının gelişimine ve genişlemesine katkıda bulunurken mimarlara ve şehir planlamacılarına yenilikçi bina tasarımları için yeni seçenekler sunuyoruz. Asansör işletimini ve sistem etkinliğini iyileştiren, yüksek enerji tasarruflu dikey taşımacılık sistemlerine katkıda bulunmak için sürekli olarak yeni ve benzersiz teknolojiler hayata geçiriyoruz. Ürün gamımızda yolcu asansörlerinden ev içi asansörlere, yük asansörlerinden hastane ve panoramik asansörlere kadar geniş bir çözüm ağı bulunuyor. Tasarım, satış pazarlama, montaj, bakım onarım ve modernizasyon başlıkları altında ise en kaliteli hizmeti vermek için çalışıyoruz. Japon kriterlerine uygun dünya standartlarında hizmet performansımızla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Arızaları en aza indiriyor

Sağlam tasarımları ve önleyici bakım sayesinde Mitsubishi Electric asansörleri çok az onarım gerektiriyor. Markanın imzasını taşıyan asansörler, yıllık en fazla bir arıza ile sektör ortalaması 3-10 arası olan bu konuda da iddiasını ve başarısını kanıtlıyor. Bakımların düzenli yapılmasına bağlı 25 yıla varan sorunsuz çalışma performansıyla; asansör sistemleri bina sahiplerinin ürünlerinin maksimum çalışma süresine sahip olduğundan emin olmalarını sağlıyor.

Mitsubishi Electric’in asansörleri bakım, onarım, yenilikçilik, enerji verimliliği, güvenlik ve konfor bakımından dünyanın en yüksek standartlarına uygun olmasıyla öne çıkıyor; minimum parça israfı ve arızaları en aza indiren üstün teknolojisiyle fark yaratıyor. Örneğin, MRL asansörleri herhangi bir makine dairesine ihtiyaç duymadan çalıştığı için hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de kompakt tasarımı ile yer avantajı kazandırıyor. ELENESSA dişlisiz asansör serisi, asansör başına yıllık birden az arıza çağrısı hedefi sunan bakım planları ile birinci sınıf taşıma konforu sağlıyor. MRL ürünlerinin kullanım ömrünü üst düzeye çıkaran düşük arıza bildirimleri, güvenilirlik konusunda da garanti veriyor. Mitsubishi Electric, ayrıca MRL asansörleri için izleme hizmetleri de sunuyor.

Sürekli bozulan kapılar tarihe karışıyor

Asansör onarımlarının büyük bir kısmı sorunlu kapılardan kaynaklanıyor. Sınıfının en iyi performansını sunan Mitsubishi Electric asansörleri ise olağan sorunlara olağan dışı çözümler sunuyor. Kapı çalışma mekanizmasını izole eden Mitsubishi Electric, çok daha güvenli bir kapı çalışma sistemi sunuyor. Kullanıcılar için güvenliği üst seviyeye taşıyan bu sistem, asansörlerin hizmet dışı kalma süresini ve servis maliyetlerini azaltıyor.

7/24 hızlı ve kaliteli teknik servis

Güvenlik ve kalite kriterlerine sıkı sıkıya uyan Mitsubishi Electric, standart Japon hizmet prosedürlerini de her zaman taahhüt ediyor. Teknisyenler ve mühendisler, eğitim tesislerinde Japonya'dan sertifikalara sahip kıdemli teknik mühendisler tarafından eğitiliyor. Lojistik merkezi, beklenmedik arızaları çözmek için çok kısa sürede yedek parça temini sunarken çağrı merkezine 7/24 ulaşılabiliyor.