Mitsubishi Electric, patent başvurusunda dünya 2’ncisi

04 Mayıs 2020

Evde uzay sanayiine kadar bir çok alanda inovatif ürünleriyle tanınan Mitsubishi Electric, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 2019 yılı uluslararası patent başvurularına göre dünyada ikinci ve Japon şirketleri arasında birinci oldu. İş faaliyetlerindeki globalleşme stratejisi doğrultusunda çok sayıda uluslararası patent başvurusu yapan Mitsubishi Electric, beş yıl üst üste Japon şirketleri arasında zirvede yer aldı. 2019’da altı yıl üs üste küresel olarak ilk 10 şirket arasında yer alan Mitsubishi Electric, 2019 yılında toplam 2 bin 661 patent başvurusu yaptı.

Mitsubishi Electric, son yıllarda patent başvurularını ağırlıklı olarak nesnelerin interneti ve yapay zeka destekli çözümler alanında gerçekleştiriyor. Yürüttüğü küresel fikri mülkiyet çalışmaları ve uluslararası standart stratejileri kapsamında patent başvurularını artırmayı planlayan Mitsubishi Electric, böylelikle rekabetçi yapısını güçlendirmeyi ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki pazar payını artırmayı hedefliyor.