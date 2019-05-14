Mitsubishi Electric, üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyor

14 Mayıs 2019

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli Müdürü Hakan Aydın, dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve çözümleri sağlayan Mitsubishi Electric'in, inovatif ürün gamı içinde yer alan M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri hakkında bilgi verdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilere esnek ve verimli üretim imkanı sunan yeni nesil CNC ürünleriyle akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sezgisel kullanım deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Türkiye’nin gerek nüfus yoğunluğu ve genç iş gücü gerekse iş kalitesi anlamında Avrupa’daki birçok ülkenin önünde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin lokomotif iş kollarından biri olan makine sektörü, Sanayi 4.0 çağında güçlenerek büyümeye devam edecek. Biz de Mitsubishi Electric olarak yüksek teknolojili inovatif ürünlerimiz, kaliteli servis ve yedek parça hizmetimiz, mühendislik bilgimiz ve know-how'ımızla şekillendirdiğimiz projelendirme çalışmalarımız ve büyük özen gösterdiğimiz satış sonrası hizmetlerimizle Türk sanayisinin hızla artan rekabet şartlarına uyum sağlamasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz."

"M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz"

Sektör profesyonellerine sundukları yeni seri ürünlerin optik haberleşme, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli işleme, yüksek önden okuma kapasitesi, standart olarak sunulan data server fonksiyonu gibi özellikleri ile üretim süreçlerini çok daha verimli hale getirdiğini aktaran Aydın, "CNC kullanıcıları daha ekonomik, daha hızlı ve daha hassas üretim hedefleri için yeni seri ürünlerimizi tercih ediyorlar. CNC işleme merkezleri ve CNC torna makineleri için üreticilere sunduğumuz katma değeri her geçen gün daha da artırmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda inovatif ürün gamımız içinde yer alan M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, yeni nesil M80 ve M800 serisinin, çok milli (multi-spindle) senkronizasyon kontrolü sayesinde 32 eksen, sekiz mil ve sekiz parçaya kadar olan sistemleri destekleyebildiğini bildirerek, "Mitsubishi Electric’in sorunsuz yüzey kontrolü fonksiyonunu içeren seri, hassas çalışmalar sırasında bile her bir eksenin hızlanmasını ve yavaşlamasını optimize edebiliyor. Aynı sürede daha yüksek kesinlik elde edilmesine veya kesinlikten ödün verilmeden çevrim sürelerinin azaltılmasına imkan sağlayan seri, eşzamanlı beş eksenli makine operasyonlarında bile kullanılabiliyor." bilgisini paylaştı.

Hakan Aydın, M800 CNC kontrol ünitelerinin, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli makine operasyonları ile çok eksenli ve çok parçalı sistem kontrolü için tasarlanan üst düzey bir kontrol cihazı olarak öne çıktığını vurgulayarak, CNC uygulamaları için özel CPU içeren M80 ise daha az eksen ve milin kullanıldığı daha basit makine sistemlerinde yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından ideal çözüm sunduğunu belirtti.

Üretim süreçleri çok daha verimli hale geliyor

Aydın, "Markamızın CNC sektörü için özel olarak tasarladığı CPU, daha hızlı makine yanıtı ve daha kesin makine operasyonları ile desteklenen makine performansı için işleme hızında artış sağlıyor." ifadelerini kullandı.

M80 ve M800 serisinin ekran ve klavye tasarımıyla da öne çıktığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu seri akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap eden gelecek odaklı CNC’lerin kullanımını kolaylaştırıyor. Yeni seride yüksek çözünürlüklü ekranlar; 8.4 inç, 10.4 inç, 15 inç ve 19 inç seçeneklerinden oluşuyor. 10.4 inç ve daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran, hem deneyimli hem de yeni operatörler için akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Zorlu tuş işlemlerine son veren bu özellik sayesinde programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlardaki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor. Ayrıca yeni ekranlar uzun ömürlü sağlam cam yapısıyla günlük bakımın kolay bir şekilde yapılmasına da imkân tanıyor. Ürün ailesinde dikey ve yatay monte edilebilen klavyeler de bulunuyor."

Kaynak: AA