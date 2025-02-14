Mitsubishi Electric ve AWS’den dijital dönüşüm için stratejik işbirliği

Mitsubishi Electric Corporation, Amazon Web Services (AWS) ile veri merkezi ve bulut hizmetleri alanlarında stratejik işbirliği yapmak için mutabakat zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu. Şirket, AWS’nin bulut bilişim ve üretken yapay zeka (AI) çözümleriyle dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Mitsubishi Electric, AWS teknolojilerini kullanarak "Serendie" dijital platformunu geliştirecek. Bu platform, AI çözümleri ile iş ve karar alma süreçlerini optimize etmeyi, dijital dönüşümü hızlandırmayı ve personel eğitimleri için AWS'nin eğitim programlarından yararlanmayı hedefliyor. Ayrıca, çoklu AI ajan orkestrasyonu gibi ileri teknolojilerle dijital üretim süreçlerini destekleyecek.

Veri merkezlerinde karbon ayak izi azaltılacak

İşbirliğinin önemli bir ayağı ise veri merkezlerinin karbon ayak izinin azaltılması olacak. Mitsubishi Electric, AWS'nin yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri ile enerji tüketimini azaltmayı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Özellikle ısı yükü tahminine dayalı klima kontrolü gibi enerji verimliliği sağlayan çözümler ön plana çıkacak.

Bu çalışmalar, akıllı bina çözümlerini geliştirerek, bina operasyonlarında enerji tasarrufunu artıracak ve kiracılara değer odaklı hizmetler sunacak. Mitsubishi Electric, mevcut enerji çözümlerine AWS’nin veri analitiği ve AI teknolojilerini entegre ederek, daha verimli ve stabil veri merkezi operasyonları sağlayacak.

Dijital rekabetçilik artacak

Mitsubishi Electric Corporation Dijitalizasyondan Sorumlu İcra Direktörü Satoshi Takeda, işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “AWS ile sinerjilerimizi ve verimliliklerimizi en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Serendie platformu aracılığıyla dijital rekabetçiliğimizi artıracağız” ifadelerini kullandı.

AWS Küresel Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Pearson ise, “Mitsubishi Electric ile birlikte veri odaklı karar alma süreçlerini destekleyen AI uygulamaları geliştireceğiz. Bu işbirliği, müşteri süreçlerini iyileştirmeye ve verimliliği artırmaya katkıda bulunacak” dedi.