Mitsubishi Electric ve Novali’den pil üretimi için teknoloji ortaklığı

Mitsubishi Electric, Avrupa’da giderek önem kazanan büyük ölçekli pil hücresi üretimi konusunda Belçikalı şirket Novali ile teknoloji ortaklığı kurdu. Avrupa çapında birden fazla “giga fabrika” finanse etmek ve hayata geçirmek üzere kurulan Novali, üretime 2025 yılında başlamayı planlıyor. Asya'daki lityum hücre imalat endüstrisinde otomasyon çözümleri sağlama konusunda uzun süreli deneyime ve Avrupa'da köklü bir makine imalatçısı müşteri portföyüne sahip olan Mitsubishi Electric, Avrupa'daki değer zincirinin sağlanması gerekliliğinden yola çıkarak ortaklık ile gigawatt saat (GWh) ölçeğinde komple hücre üretim hattı sunabilen yerel makine üreticileri ağı oluşturmayı hedefliyor. Bu iş birliğinin odağında, israfın önlenmesi ve sınıfının en iyi pil hücrelerinin oluşturulması yer alıyor.

Bu anlaşma kapsamında mevcut otomasyon çözümlerinin pil hücresi üretimi için düzenleneceğini belirten Mitsubishi Electric Europe EMEA Lityum Pil Endüstrisinden Sorumlu Direktörü Klaus Petersen, Avrupa’da üretilen yeni nesil pillere ilişkin değer zincirinin oluşturulmasını amaçladıklarını vurguladı.

“Bu proje, Avrupa’nın elektrifikasyonu için büyük bir fırsat”

Mitsubishi Electric ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında konuşan Novali Kurucu Ortağı Thomas De Clippeleer, “Lityum pil hücresi üretimi, Avrupa için nispeten yeni bir alan olmasına rağmen hızlı bir gelişim gösteriyor. İş ortaklarımızdan öğrendiğimiz ve yararlanabileceğimiz her türlü yenilik ise üretim başlangıcına daha hızlı ulaşmamıza yardımcı oluyor. Bir fabrikanın GWh kapasitesine yükseltmesi gerçekten iddialı bir hedef ancak Novali olarak bunu yerel değer zinciri yaratmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Tüm Avrupa elektrifikasyon girişimi bundan faydalanacağı için bu proje bizim için çok önemli.” dedi.

“Yerel bir ekosistem kurulacak”

Novali Kurucu Ortağı Roald De Meyer de şunları kaydetti: “Bir yandan kendi alanlarında öncü teknoloji şirketleriyle ortaklık kurarken diğer yandan Mitsubishi Electric gibi otomotiv ve endüstriyel ortaklarla tedarik zincirini geliştirmek ve pil hücrelerini seri üretime geçirmek için birlikte çalışıyoruz. 4 jenerasyon pil hücresi üretmeyi planlıyoruz. Düşük maliyetli pazar segmenti için lityum demir fosfat (LiFePO) veya (LFP) hücreleri, yüksek voltajlı katotlara geçiş yapan son teknoloji nikel manganez kobalt (NMC) hücreleri ve orta pazar segmenti için silikon anotlar sunuyoruz. Pillerin yüksek hacimlerde piyasada bulunması gerektiği için hücre üretimine ve tedarik zincirine büyük bir yatırım gerekiyor. Bunu başarmak için otomotiv şirketleriyle ortak girişimler kuran küresel yatırım fonları ve endüstriyel ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Üretim ekipmanı ve genel fabrika otomasyonu, tedarik zincirinde çok önemli bir unsur. Mitsubishi Electric, Asya'daki tüm yerleşik hücre ve ekipman üreticilerine otomasyon ürünleri sağlama konusunda onlarca yıllık deneyime sahip. Bu iş birliğiyle Avrupalı üreticilerin yerel ekosistemini oluşturmak için bu uzmanlıktan yararlanacağız.”