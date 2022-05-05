Mitsubishi Electric’ten fabrika otomasyon ürünleri için yeni üretim tesisi



Fabrika otomasyon ürünlerine yönelik imalat endüstrisinden gelen talebin özellikle yarı iletkenler, elektronik bileşenler ve veri merkezleri gibi dijital sektörlerde, orta ila uzun vadeli bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Artan talebi karşılamak için Mitsubishi Electric, Japonya'nın Aichi Eyaleti’nin Owariasahi şehrinde 42 bin metrekarelik arazi satın aldı. Yaklaşık 13 milyar yen (yaklaşık 110 milyon dolar) yatırıma mal olması beklenen tesisin Nisan 2025’te faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yeni fabrika, üretim sırasında makineler, çalışanlar ve otomatik yönlendirmeli sürücüsüz araçların aynı anda bağlanmasına olanak tanıyan 5G iletişimi gibi birçok ileri teknolojiyi kullanacak. Fabrika genelinde yüksek hızlı ve gerçek zamanlı toplanan veriler, yapay zekâ tabanlı analiz kullanarak güvenli ve esnek bir üretim ortamı için üretim döngüsünün tüm yönleriyle ilgili veri setleri sağlayacak.

Fabrikada, e-F@ctory kullanılacak

Toplam 33 bin 600 metrekare alana sahip, depreme dayanıklı üç katlı bir yapı olarak inşa edilecek fabrikada, Mitsubishi Electric’in dijital üretim çözümü e-F@ctory kullanılacak.

Yeni fabrika, lojistikte artan verimlilik için sürücüsüz araçların tam olarak kullanılması, senkronize dijital ve gerçek üretim için dijital ikiz teknolojileri de dahil olmak üzere otomatik üretim süreçlerinin kullanımını genişletecek. e-F@ctory tabanlı bir enerji izleme sistemi ile LED aydınlatma, fotovoltaik sistemler ve biyotopların kullanımını içeren bir dizi CO2 azaltma faaliyeti de uygulayacak tesisin karbon nötrlüğü sağlaması bekleniyor.