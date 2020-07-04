Mitsubishi L200, liderliği bırakmıyor

04 Temmuz 2020

Mitsubishi Motors’un en iddialı 4x4 modeli olan L200, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre yüzde 33'lük pay ile bu yılın ilk yarısında da pick-up segmentinin lideri oldu.

2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’nin en çok tercih edilen pick up’ı olan Mitsubishi L200, ODD verilerine göre 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 33 pay ile pazardaki liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla, geçen yıl yüzde 27 olan pazar payı ile yılı lider kapatan Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında pazar payını yüzde 22 oranında arttırmış oldu. 2020'nin ilk altı ayında Türkiye pazarında satılan her 3 pick-up’tan biri L200 olurken Haziran ayındaki pazar payı ise yüzde 49 ile rekor kırdı. Buna göre, bir ayda satılan pick-up’ların yarısında L200 tercih edildi.

78'den bu yana dünyada 4.7 milyon adet satıldı

Mitsubishi L200, ilk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adet, Türkiye’de ise 75 bin adetten fazla satıldı. Mitsubishi Motors Corporation’ın en önemli pick-up pazarları arasında bulunan Türkiye, dünyanın en büyük 20 pick-up pazarından birisi olarak kilit bir rol üstleniyor.