MKE AŞ, elektrikli Fırtına Obüsü ilk çeyrekte tamamlamayı hedefliyor

Makine ve Kimya Endüstri AŞ (MKE AŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Yasin Akdere, askeri alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla yürüttükleri elektrikli motor çalışmalarının 2022 yılında devam edeceğini söyledi.

76 milimetre Deniz Topu Projesi'nin atış testlerini 2021 yılı içinde yaptıklarını hatırlatan Akdere, şunları kaydetti: “Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde daha büyük projelerimizin lansmanını yapıyor olacağız. Yakın hava savunma sisteminden tutun da en önemli projelerden bir tanesi ambargo uygulayıp bizi zora düşürebileceklerini sandıkları motor dünyasına yönelik çalışmalarımız var. Dizelle ilgili TUSAŞ, TR Motor, BMC, Kale grubundaki arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de alternatif bir çalışma yapma ihtiyacı gördük. Elektrikli motor versiyonunu çalıştık. Elektrik zırhlı muharebe aracını bitirdik, siparişimizi de aldık. 50 adet seri imalata geçmiş durumdayız ama hedefimiz elektrikli Fırtına Obüsü'nü ilk çeyrekte tamamlamak. Sonrasında ise daha değişik projelere imza atabilmek. Dünyadaki değişimi ciddi şekilde takip ediyoruz. Çok büyük bir atılım içindeyiz.” şeklinde konuştu.