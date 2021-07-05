MKE, Ürdün'de mermi ve kovan üretim hattı kuracak

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ile Ürdün Jordan Design and Development Bureau (JODDB) firması arasında "Fı̇şek İmla-Montaj&Mermı̇ ve Kovan Üretı̇m Hatları Tedarı̇k ve Kurulumu Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında kurulacak üretim hattıyla Ürdün güvenlik güçlerine sunulmak üzere önemli bir mermi ve kovan üretim kapasitesine ulaşılacak. Hatta, yıllık 30 milyon kovan (5.56mmx45, 7.62mmx51, 7.62mmx39 ve 9mmx19), yıllık 30 milyon mermi (7.62mmx51 M80, 5.56mmx45 SS109/M193, 7.62mmx39 M67, 9 mmx19) üretim, yıllık 20 milyon imla/montaj (7.62mmx51 M80 Cartridge, 7.62mmx39 M67 Cartridge, 5.56mmx45 SS109/M193) gerçekleştirilecek.

Üretim ve imla/montaj kapasiteleri için gerekli ekipmanların sağlanması, üretim hatlarının kurulması, teknoloji transferi, teknik asistanlık, bilgi paketi dokümantasyonu ve eğitim konuları ile MKE AŞ gözetiminde 3 aylık pilot üretim yapılmasını kapsayan çalışmalar 103 haftalık süreye yayılacak. Sözleşme kapsamında kurulacak tüm tezgahlar yerli üretim olacak.