MKE'den 530 milyon lira bütçeli 84 Ar-Ge projesi

Canan SAKARYA

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, toplam bütçesi 530 milyon lira olan 84 Ar-Ge projesi üzerinde çalıştıklarını, bu projelerin 11’inin sözleşmeli, 73’ünün öz kaynak olarak yürütüldüğünü açıkladı. Akdere, 2021 yılında ArGe’ye 244 milyon lira bütçe ayırdıklarını söyledi.

Akdere, “yapılmayanı yapmak” anlayışı çerçevesinde Ar-Ge çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjetik malzeme üretimini yüzde 100 milli teknoloji ve yerli sermayeyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hayata geçirdiğimiz bu üretim tesisiyle uçak bombalarında, roketlerde ve topçu mühimmatında kullanılan RDX, HMX, CXM adlı kritik kimyasallarda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırdık” dedi.

MİLGEM vurucu gücü artıyor

TBMM KİT Komisyonunda MKE’nin hesaplarının görüşmelerinde kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Akdere, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve milli savaş gemisi MİLGEM’lerin vurucu gücünü oluşturan 76 mm deniz topu geliştirme faaliyetlerinde son aşamaya geldiklerini söyledi. MKE’nin savunma sanayine yönelik yatırımlarını, TSK’nın ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını doğrudan karşılayabilecek şekilde millileştirme stratejisine uygun bir biçimde sürdürdüğünü anlatan Akdere, bu kapsamda 2020 yılında 175 milyon lira yatırım ödeneğinin tamamını kullanarak, yeni çelikhane yapımı, hurda ve gemi söküm tesislerinin modernizasyonu, patlayıcı depolarının iyileştirilmesi ve dövme presi modernizasyonu gibi projeleri tamamladıklarını belirtti.

393 milyon lira yatırım

2021 yılında 393 milyon liralık yatırım planladıklarını ve yurt dışına olan bağımlılığı azaltacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Akdere, 155 mm Modüler Barut Kapasite Artırımı, Otofretaj Tezgahının Yenilenmesi, Kovan Hattı Yenilenmesi, Tapa Üretim Hattı Yenilenmesi, Valsleme Tezgahı Kurulumu, Nitroselüloz Tesisinin Yenilenmesi, 6.500 Tonluk Yeni Pres ve Üretim Hattı Kurulumu, Dijital MKE Projesinin bu kapsamda sürdürülen projeler olduğunu açıkladı.

2020 cirosu 3 milyar lira olacak, İSO 500'de daha üst sıralara tırmanacak

MKE’nin satış ve dönem karı hakkında da bilgi veren Akdere, şunları söyledi: “Kurumumuz 2018 yılında 1 milyar 392 milyon lirası üretimden olmak üzere toplamda 1 milyar 792 milyon lira satışa karşılık 177 milyon lira dönem karıyla kapatmıştır. 2019 yılı 2 milyar 219 milyon lirası üretimden olmak üzere toplamda 2 milyar 585 milyon lira satışa karşılık 695 milyon lira dönem karıyla kapatmıştır. 2020 yılını ise 2 milyar 660 milyon lirası üretimden olmak üzere 3 milyar 102 milyon lira satışa karşılık 926 milyon lira dönem karıyla kapatmış bulunmaktayız. Bu sonuçlar itibarıyla kurumumuz, İSO 500 sıralamasında 2019 yılı sonuçlarıyla 133’üncü sıradan 90’ıncı sıraya yükselmiş bulunmaktadır. Türkiye genelinde 2019 yılında en fazla vergi beyan eden 100 mükellef arasında kurumumuz bir önceki döneme nazaran 55 sıra birden yükselerek 178 milyon lira ile 41’inci sırada, KİT’ler arasında 4’üncü sırada, savunma sanayi kuruluşları arasında da 1’inci sırada yer almaktadır. 2020 yılında 217 milyon lira vergi beyanımızla ve 3 milyar 102 milyon liralık ciromuzla daha üst sıralarda yer alacağız.”