MLP Care CFO'su Burcu Öztürk, En Etkin 50 CFO’su listesinde

MLP Care Mali İşler Koordinatörü (CFO) Burcu Öztürk, bir kez daha Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su listesinde yer aldı.

Performansları ve başarıyla dikkat çeken Türkiye’nin en etkin CFO’larını belirlemek üzere DataExpert ve Fortune Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su” araştırmasının sonuçları belli oldu. MLP Care CFO’su Burcu Öztürk araştırma sonuçlarına göre bir kez daha listede yer aldı.



Türkiye’nin en büyük 1000’den fazla şirketinin finansal performansları ve finans yöneticilerinin başarılarının değerlendirildiği araştırma, şirketler için performansları kritik önemde olan CFO’ların pandemi dönemi de dahil çalışmalarını görünür kılmayı amaçlıyor.

"Ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz"

Listede yer alan CFO’lar ödüllerini, İstanbul’da düzenlenen törende aldı. CFO’ların 2019 yılında şirket stratejilerindeki proaktif rollerine göre seçildiği ödül ile ilgili konuşan MLP Care CFO’su Burcu Öztürk, “Grubumuzun başarı hikâyesinde etkin rol almak benim için gurur verici bir deneyim. MLP Care olarak tüm dünyada etkisini artıran pandemi sürecine rağmen, etkin maliyet disiplini ile 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de operasyonel performansımızı artırdık. Pandemi ile beraber hızlandırdığımız dijitalleşme çalışmalarımız sonucunda Robotik Süreç Otomasyonu ile fatura kesmeye başladık. Bu çalışmamız ile Türkiye’de bu teknolojiyi kullanan ilk sağlık kuruluşu olduk. Grup olarak, toplumumuz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.