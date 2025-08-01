MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK), ortaklarından Lightyear Healthcare B.V.'nin önemli bir hisse satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Lightyear Healthcare B.V. MPARK’ta sahip olduğu ve şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 15,03’üne karşılık gelen 28 milyon 703 bin 174 adet B Grubu payı kurumsal yatırımcılara sattı.

Belirlenen satış fiyatı, hisse başına 335 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, önceki kapanış fiyatına kıyasla yüzde 12,6'lık bir iskonto içeriyor.

İşlem sonucunda elde edilen brüt hasılat yaklaşık 9,62 milyar TL oldu.

Pay oranı yüzde 11,64 ile yüzde 13,64 aralığında olacak

Söz konusu işlem, yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yapılan bir pay satışı yoluyla gerçekleştirildi.

Citigroup Global Markets Europe AG (“Citi”), sürece Tek Global Koordinatör ve Talep Toplayıcı olarak; Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise Tek Yurt içi Koordinatör ve Talep Toplayıcı olarak eşlik etti.

İşlemin toptan alım satım işlemi formatında yapılması için, 1 Ağustos 2025 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuruda bulunulacağı bildirildi. Borsa İstanbul’un onayına bağlı olarak işlemin 4 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşmesi, takasın ise 6 Ağustos 2025’te tamamlanması bekleniyor.

Lightyear, B grubu paylarını borsada satarken, aynı anda borsada işlem görmeyen, şirket sermayesinin yüzde 25'ine tekabül eden A grubu paylarını da şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta'ya devretmek için hisse devir anlaşması imzalandı.

İşlemlerin ardından, Lightyear Healthcare’in MPARK’taki pay oranı yüzde 11,64 ile yüzde 13,64 aralığında olacak.

600 milyon doları aşan talep geldi

Ayrı bir açıklamada da şirketin yaklaşık 230 milyon doları bulunan B grubu paylarının satışı için yatırımcılardan 600 milyon doları aşan talep geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre bu talebin 450 milyon doları yurt dışından, 150 milyon doları da yurt içinden geldi.

Söz konusu işlem, son 5 yılda Türkiye borsalarında gerçekleştirilen en büyük blok işlemlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Yoğun talebe ilişkin değerlendirmede bulunan Muharrem Usta, "Bu işlem, uluslararası ve yerli yatırımcıların Türkiye’ye, sağlık sistemimize ve MLP Care markasına duyduğu güvenin en güçlü göstergelerinden biridir. Stratejimize sadık kalarak, sürdürülebilir büyümemizi hem yurt içinde hem yurt dışında sürdürmeye; sağlık turizmi, istihdam ve katma değer yaratmaya odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.