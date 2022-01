MNG Kargo, 2021'de e-ticarette yüzde 35 büyüdü

Takip Et

Geçtiğimiz yıl e-ticaret alanında pandemiyle birlikte gelen artış MNG Kargo’nun da bu alanda büyümesini sağladı. Pandemide de yatırıma ve yeni projelere devam eden şirket söz konusu süreçte bunlara da hız verdi. E-ticaretteki yoğunluk sebebiyle birçok projeyi de hızlıca uyguladıklarını aktaran MNG Kargo İcra Kurulu Üyesi Alpay Maden, “Planladığımız stratejiler ve uygulamalarımızla geride bıraktığımız yılı MNG Kargo olarak e-ticaret tarafında yüzde 35 büyümeyle kapadık” diye konuştu.

Pandemi sürecinde e-ticaret alışverişlerinde ciddi bir artış yaşandığını ifade eden Maden, “Özellikle pandemi öncesi günlük yaklaşık 350 bin adet olan kargo sayılarımız pandemi süreci boyunca 800 binlere yükselmişti. Bu noktada benimsediğimiz çevik yönetim ile bu dönemi başarıyla yönetebildik” dedi. E-ticaret alıcılarına daha etkin hizmet verebilmek amacıyla gönderilerin daha hızlı iletilmesi hedefiyle başlattıkları ‘‘Mini Hub’’ yatırımlarını 2021 gündemlerinde de sürdürdüklerini belirten Maden, yaklaşık 750 girişimci kurye ile de sektör için önemli bir katma değer sağladıklarını dile getirdi. E-ticaret firmalarının en önemli çözüm ortaklarından biri olarak müşteri memnuniyeti sağlamak adına hizmetlerini yine bu dönemde çeşitlendirdiklerini bildiren Maden, “Aktarma merkezlerimize 1-5 desi arası dediğimiz e-ticaret kargolarını taşıyan mini sorterlar kurduk. Artan online alışveriş eğilimine cevap verebilmek adına gelişmeleri doğru değerlendirerek yatırımlarımızı bu doğrultuda yaptık” şeklinde konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİNDE 50'YE YAKIN YENİ ŞUBEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

2021 yılının hem sektör açısından hem de markaları açısından önemli bir yıl olduğuna değinen Maden, “Kargoculuk sektörünün önemli ölçüde büyüme gösterdiği de bir yıl oldu. MNG Kargo olarak biz de bu süreçte teknolojik altyapılarımızı güçlendirmek, hizmet kalitemizi artırmak adına birçok yatırım yaptık” dedi. Pandemiyle birlikte 3 yıllık stratejik planlarında yer alan projelerine hız verdiklerini ve hepsini hayata geçirdiklerini belirten Maden, “Pandeminin yoğun yaşandığı dönemlerde şube sayılarımızı artırmaya yönelik çalışmalar yaparak 50’ye yakın yeni şubeyi daha bu süreçte hayata geçirdik” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle kapasite artışına yönelik projelerin için ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Maden, “Araç filomuza yeni araçlar kazandırmak, son teknoloji el terminalleri gibi büyük maliyet kalemleri oluşturan yatırımlarımızla MNG Kargo olarak kaynaklarımızı, sektörün gelişimine katkı sağlayacak uygulamalarla gerçekleştirdik” diye konuştu. Maden şöyle devam etti: “Ekonomik olarak her türlü yatırım ve girişimin büyük önem taşıdığı bu dönemde sektörün de büyümesine katkı sağlayarak MNG Kargo olarak güçlü bir altyapı ile hizmet kalitemizi artırdık.”

"YIL İÇİNDE MİNİ HUB SAYISINI 50'YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Girişimci kurye projesinin her geçen gün hızla büyüyen e-ticaret hacmi ve bununla birlikte değişen müşteri beklentilerini karşılayabilmek adına hayata geçirdikleri bir oluşum olduğunu bildiren Maden, “Bu projemizle operasyonel olarak daha verimli bir iş modeli oluşturmuş olduk. Çok basit haliyle kendi aracınızla ya da kiralık aracınızla dağıttığınız kargo başına kazanç elde edebildiğiniz bir yapı. Böylelikle aslında kendi işinin sahibi olmak isteyenlere MNG Kargo olarak bu fırsatı sunuyoruz” dedi. Mini Hub merkezlerinin de küçük aktarma merkezleri gibi konumlandığını ifade eden Maden, “Bu modelde kargolar varış aktarma merkezinden şubeye değil mini hub'a gidiyor, burada dağıtım bölgelerine ayrılıp girişimci kurye araçlarına yükleniyor. Girişimci kuryelerimiz üst düzey memnuniyet anlayışıyla kargolarınızın dağıtımını gerçekleştirirken yoğunluğu olan lokasyonlarda teslimat sürelerini kısaltmış oluyor” açıklamasında bulundu. Projeyi hayata geçirdikleri ilk günden bugüne toplamda 750 girişimci kurye sayısına ulaştıklarını söyleyen Maden, “Hedefimiz bu yıl içerisinde mevcudu koruyarak bu sayıyı 850’ye çıkarmak. Yine 2022 yılındaki hedefimizden biri de mini hublarımızın sayısını 50’ye çıkarmak olacak” sözlerine yer verdi.

KOBİ DESTEK PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRDİLER

Geçtiğimiz son iki yılın KOBİ’ler için oldukça zor bir süreç olduğunu dile getiren Maden, “Biz de tam da bu sebeple ülke ekonomisine önemli katkıları olan KOBİ’leri yalnız bırakmamak adına destek paketimizi hayata geçirdik. Akaryakıttan telekomünikasyona birçok alanda hizmet veren firmanın yer aldığı KOBİ’lere ihtiyaçları doğrultusunda maliyet tasarrufu sağlayacak avantajlar sunuyoruz” açıklamasında bulundu. Bu avantajlardan faydalanmak isteyen KOBİ’lerin www.kobivitamin.net adresi üzerinden kayıt formu doldurabileceğini aktaran Maden, “Ardından kampanya detay sayfalarında belirtilen koşullar dahilinde fırsatlardan yararlanmaya başlayabilirler” şeklinde konuştu.

MNG Kargo İcra Kurulu Üyesi Alpay Maden şöyle devam etti: “Öncelikli hedefl erimizden biri MNG Kargo olarak kaliteli hizmet verebilmek. Bunu sağlamak adına müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda gerekli alt yapıyı oluşturabilecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu da beraberinde müşteri memnuniyetini getiriyor. Tüm müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Kargoları zamanında teslim etmek adına yeni teslimat modelleri üzerinde çalışıyor ve hayata geçiriyoruz."

2022, DAHA ÇOK EĞİTİM VE İNSAN ODAKLI BİR YIL OLACAK

“MNG Kargo olarak önümüzdeki dönemde de teknoloji ve insana yatırımı sürdüreceğimizi söyleyebilirim” diyen Maden, pandemi sürecinin tüm projelerini hayata geçirdikleri bir dönem olduğunu ifade etti. Dolayısıyla 2022 yılında daha çok eğitime ağırlık verdikleri, daha insan odaklı, yapısal anlamda personellerine dokundukları bir yıl olacağını söyleyen Maden, “Bunun yanı sıra müşteri memnuniyeti öncelik verdiğimiz konulardan biri bu sebeple yeni teslimat modellerini destekleyen ve operasyonumuzu mükemmelleştirmeyi hedefl eyen dijital çözümlerimizi 2022 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

ONLINE ŞUBE MÜŞTERİLERE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Online Şube’nin yurtiçi ve yurtdışı gönderi hazırlama, gönderi takibi ve ödeme yapma gibi şubede yapacağınız birçok işlemi içinde barındıran bir müşteri gönderi yönetim sistemi olduğunu söyleyen Maden, “Tüm müşterilerimize kargo ile ilgili her türlü işlemlerini tek bir platform üzerinden kolayca yapabilme imkanı sunuyoruz” dedi. Sisteme bir kez üye olduktan sonra kullanıcıların bir sonraki girişlerinde sözleşmelerinde yer alan müşteri numaraları ve şifreleriyle Online Şube’den tüm işlemlerini hızlıca tamamlayabildiğini aktaran Maden, “Toplu gönderi yapma, kargo hazırlama, ödeme yapma gibi aslında şubelerimizde yapabildiğiniz tüm kargo işlemlerini müşterilerimiz kendileri buradan kolaylıkla yapabiliyorlar. Bu uygulamamızla müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

MOBİL KURYE: NEXT

Dijital yatırımlarından bir diğerinin de Next adını verdikleri mobil kurye uygulaması olduğunu ifade eden Maden, “Next, operasyonel uygulamaların kolay, hızlı ve kesintisiz bir şekilde çalışanlar tarafından kullanılabilmesini sağlıyor” ifadelerine yer verdi. Tamamen kendi kaynaklarıyla hayata geçirdikleri Next mobil uygulaması ile kuryelerinin operasyonel verimliliğini en yüksek seviyeye çıkardıklarını, gönderici ve alıcı odaklı yeni bir yaklaşımı sektöre kazandırdıklarını bildiren Maden, “İçerik olarak geliştirmeye devam ettiğimiz Next ile rotalama kullanarak kolay teslim etme ve teslim alma gibi fonksiyonları, etkili harita kullanımı, offl ine kullanım ve kurye performans yönetimi de bu uygulamadaki kazanımlarımız oldu” şeklinde konuştu.