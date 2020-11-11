MNG Kargo, 75 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç etti

11 Kasım 2020

Kargo sektöründe yatırımlarıyla öne çıkan MNG Kargo, borçlanma aracı ihraç ederek sermaye piyasalarına giriş yaptı.

Şiketten yapılan açıklamaya göre, borsada işlem gören bir sermaye piyasası ürünü ihracı gerçekleştiren MNG Kargo, bu gelişmeyle aynı zamanda kargo sektöründe bir ilke imza attı. Böylece ilk defa sermaye piyasalarına çıkan MNG Kargo, aktarma merkezi ve mini hub yatırımlarının finansmanı için de bu yolla kaynak yaratmış oldu.

75 milyon TL tutarında ve 2 yıl vadeli ihraç edilen kaynak, MNG Kargo’nun kapasite artışı için gerçekleştireceği yatırımların finansmanında kullanılacak. İhraca ağırlıklı olarak emeklilik ve sigorta şirketleri yatırım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MNG Kargo CFO’su Kağan Gündüz, “Sektörde bir ilki gerçekleştirdik ve MNG Kargo olarak kaynağımızı, sektördeki gücüne güvenen yatırımcılardan oluşturduk. Ekonomik olarak her türlü yatırım ve girişimin büyük önem taşıdığı bu dönemde ilk ihracımızı 2 yıl vadeli gerçekleştirebilmek şirketimize ve önümüzdeki potansiyele duyulan güveni bir kez daha ispatladı.” dedi.