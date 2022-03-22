MNG Kargo, ‘En Yakın Kargo Noktası’ ağını duyurdu

Korgoculuk sektöründe yenilikçi çözümler yaşanıyor. MNG Kargo'nun hayata geçirdiği son uygulama, kargo alıcılarının, anlaşmalı e-ticaret siteleri üzerinden verdikleri siparişlerini kendilerine en yakın teslimat noktalarından almalarına olanak sağlayan bağımsız teslimat noktası ağı ‘En Yakın Kargo Noktası’ oldu.

En Yakın Kargo Noktası, doğrudan e-ticaret firmalarıyla entegre olarak çalışıyor. E-ticaret sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde, satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması fark etmeksizin, alıcılar, bağımsız olarak sepetlerindeki farklı kargo firmalarıyla gelecek ürünlerini seçtiklerini En Yakın Kargo Noktası’na yönlendirebiliyor. Böylece alıcı, adresinde kargo beklemeden birden fazla kargoyu, tek noktadan kolaylıkla teslim alabiliyor.

En Yakın Kargo Noktası’nın teslimat noktaları, yakın zamanda pek çok e-ticaret sitesiyle entegre olarak e-ticaret tüketicilerine hizmet sunmaya başlayacak. Şu an yaklaşık 1.500 noktada hizmet veren En Yakın Kargo Noktası, ilerleyen süreçte teslim alım noktalarının sayısını da artıracak.

Kargo iadelerinde şube aramaya son

Kargo alıcılarının ev ya da işyerlerinde kargolarını beklemeden, e-ticaret alışverişlerinde kendilerine en yakın kargo noktasını seçerek esnek saat dilimlerinde kargolarını almalarına olanak sağlayan sistem, tüketicilerin e-ticaret iadelerini de kolaylıkla geri gönderebilmesine imkan sağlıyor. Tüketiciler e-ticaret iadeleri için kargo şubesi aramaksızın adreslerine en yakın kargo noktasına tüm kargolarını iade edebiliyor. Böylece e-ticaret üzerinden yapılan online alışverişlerin iadelerinde de tüketiciler için hem iade işlemi kolaylaşıyor hem de iade süreci hızlanıyor. ‘En Yakın Kargo Noktası’, tüketicilerin ev adreslerinden sonra kargoların teslimi ve iadesi için en çok tercih edilen ikinci adresi oluyor.

Esnafa ek gelir imkanı

En Yakın Kargo Noktası modeli aynı zamanda esnafa ek gelir imkanı da sağlıyor. En Yakın Kargo Noktası olarak hizmet verecek esnaf teslim ettiği ve teslim aldığı her kargo başına ek gelir elde ediyor. Teslimatlara ilişkin müşteri memnuniyeti ne kadar yüksekse işletme o kadar çok tercih ediliyor.

Sektöre hizmet eden yepyeni bir marka

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan MNG Kargo İnovasyon ve İş Geliştirme Direktörü Mert Küçüközkan, “MNG Kargo olarak teknolojik değişimin yanı sıra, şirket içi inovasyon ve girişimciliği artıran bir kültürel değişimin de öncülüğünü yapıyoruz. Bunun en güzel örneği de şirket içerisinde tamamen ayrı bir ekip ile faaliyete başlayan En Yakın Kargo Noktası oldu. En Yakın Kargo Noktası, kurum içi girişimciliğin bir ürünü olarak tüm sektöre hizmet eden yepyeni bir marka olarak doğdu. Hangi kargo şirketi olduğu farketmeksizin bağımsız olarak tüketicilere teslimat ve iade gönderimi hizmeti veriyor. Böylece lokal işletmeler ise ek gelir elde ederken yeni müşteri edinme için de fırsat kazanmış oluyor.” dedi.