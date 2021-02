MNG Kargo, operasyonel verimliliğini Next ile artıracak

Pandemiyle bilikte neredeyse tüm sektörlerde dijitalleşme sürecini hızlanırken, MNG Kargo da yeni nesil kurye hizmeti Next ile kullanıcı deneyimine odaklandı. Geçen yıl Bilişim Teknolojileri (BT) yatırımlarına hız veren ve Vitel’in desteğiyle iletişim altyapısını yenileyen MNG Kargo, Next adını verdiği mobil kurye uygulamasıyla inovasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Next mobil uygulamasıyla MNG Kargo bünyesindeki kuryelerin operasyonel verimliliği artırıldığına dikkat çeken MNG Kargo Bilgi Teknolojileri Direktörü Cengiz Yılmaz, gönderici ve alıcı odaklı yeni bir yaklaşım ile kullanıcı deneyiminin de en üst seviyeye çıkartıldığını söyledi.

MNG Kargo’nun 850 şubesi, 27 aktarma merkezi, 14 Bölge Müdürlüğü, 3.000 kara taşıma aracı ve yaklaşık 12 bin çalışanı ile yurtiçi ve yurtdışında hem kurumsal hem de bireysel müşterilerine lojistik servis hizmeti veren, Türkiye’nin en büyük ilk üç kargo şirketinden biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Pandemi sürecinde; bulut hizmetlerinin olgunlaşması, mobil cihazların ve bağlantının kurumlarda ve son kullanıcılarda yaygınlaşması, her an çevrimiçi olabilme, veriye her yerden ve her şekilde ulaşabilme şirketimizin iş yapış şeklini çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Dijital iş stratejimizi sürekli güncelleyerek çevik iş uygulamalarını hızlıca bünyemize entegre ettik. Operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkarırken gönderici ve alıcı deneyimini ise mükemmelleştirmeyi hedefledik.” dedi.

Geçen yıl alışveriş alışkanlıklarının değişmesinin şirketlerin iş yapış şeklinde de değişiklik yaptığıbı söyleyen Yılmaz, bu gelişmelerin doğrultusunda e-ticaret iş hacminin artmasının taşımacılık sektörünün iş modelinin değişmesine ve yeni çözümler üretilmesine zemin hazırladığını vurguladı.

"MNG Kargo olarak öncelikle değişen çalışma modellerine uyum sağlayacak dinamik ve kullanılabilirlik seviyesi yüksek bir teknolojik altyapısı oluşturduk. Müşteri ihtiyaçlarına göre yeni dijital çözümler üreterek sektörde farklılık yaratacak projelerimizi devreye almaya başladık” diyen Yılmaz, yeni nesil kargo hizmeti Next ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Scrum metodolojisini teknoloji departmanının ana yönetim metodolojilerinden biri haline getiren Next uygulaması, şirket içerisinde ürün bazlı bir yönetim anlayışının temelini oluşturdu. Next ile rotalama kullanarak kolay teslim etme ve teslim alma fonksiyonları, etkili harita kullanımı, offline kullanım ve kurye performans yönetimi gibi kazanımlarımız oldu. 850 şubeye yayılan teknoloji hizmetlerimize servis bazlı performans yaklaşımını getirerek 7 gün 24 saat süreklilik ve performans garantisi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MNG Kargo bünyesinde aktarma ve el terminali uygulamalarımızı yeniden kurgulayarak modernizasyon çalışmamızı tamamladık. Dijital dönüşüm projemiz kapsamında; sistem odalarını, sunucuları, network ekipmanlarını, el terminallerini, bilgisayarlar ve kablosuz ağ cihazlarımızı yeniledik. Teknolojik aktarma merkezlerinde akıllı kabin yapısına geçerek dış faktörlerin etkisini minimum seviyeye indirdik. Bu süreçte Vitel’den yüksek hızlı mobil çözüm, kablosuz ağ dönüşümü ve karasal hat optimizasyon projesi için destek aldık.”

"Ağ altyapımızı Peplink çözümleri ile güçlendirdik"

"Vitel'in çözüm ve memnuniyet odaklı yaklaşımı, projelerin zamanında ve başarılı bir şekilde bitmesini sağladı” diyen Cengiz Yılmaz, Vitel’in desteğiyle birimlerin değişikliği sürecinde hat tahsis sürelerini beklemeden ve herhangi bir performans düşüşü yaşamadan, hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşınma işlemini gerçekleştirebildiklerini kaydetti.

Hat tahsis süresinin uzun sürmesinin kendileri için çözüm üretilmesi gereken önemli bir konu olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Performansımızı düşürmeden 7 gün 24 saat kesintisiz ve güvenli bir şekilde iş süreçlerinin devamlılığı bizim için oldukça önemli bir kriterdi. Yeni birim açılışlarında veya minihub ve aktarma merkezlerinde yer değişikliği olduğunda; karasal hat alt yapısı olmayan lokasyonlarda ihtiyacımızı karşılamak için hız ve mobilite sağlayacak çözümler arayışına girdik. Bu konuda ihtiyaç duyduğumuz noktalara maksimum fayda sağlayacağını düşündüğümüz Peplink’in MAXHD4 ve MAXBR1 Mini cihazlarını konumlandırmaya karar verdik. Lokasyon bazlı erişim ihtiyacımıza bağlı olarak 4 LTE porttan 8 LTE portta kadar bonding ile yüksek hızlı ve kesintisiz şekilde merkez iletişimini sağladık. Sahada cihaz sayısının ve kullanımın artması ile beraber kablosuz ağ ortamı ile ilgili modernizasyon ve kapasite artırım çalışmaları için de Vitel’den destek aldık. Verimliliği yüksek, kapsama alanı geniş, güvenilir, dış ortamlardan en az seviyede etkilenen RUIJIE outdoor wifi6 RG-AP680CD ve RG-AP630(IODA/IDA2)Access point’leri kullanarak aktarma merkezlerimizde kablosuz iletişimimizin kapsama alanını en yüksek seviyeye getirdik. Aktarma merkezlerimizin araç alanlarında bile Ruijie ürünleri iş ihtiyaçlarımıza eksiksiz bir şekilde cevap verdi."

Veri değişim hızlarının bir önceki yıllara göre iki katın üzerinde artmasından dolayı olağanüstü veri merkezine gönderilen veri miktarının oldukça arttığına dikkat çeken Cengiz Yılmaz, olası bir felaket anında kabul edilebilir veri kaybı zamanını istedikleri seviyede tutmak için bağlantı sağladıkları uzak alan erişim hatlarının (WAN) hızını yükseltmek ya da hattı optimize etmek için çözüm arayışında olduklarını, bu noktada Vitel’in sunduğu Silverpeak optimizasyon çözümünü bünyelerine entegre ettiklerini aktardı. Yılmaz, WAN hızlarını artırmadan veri merkeziyle haberleşme altyapılarında Silverpeak ile optimizasyon yaparak WAN hatlarını 10 kat daha hızlı hale getirdiklerini vurguldı.

"İnsan odaklı teknoloji yatırımlarımız sürecek"

MNG Kargo olarak esnek kapasite kullanımını daha etkili bir şekilde planlamanın, proaktif olabilmelerinin önünü açan ürünleri ve uygulamaları geliştirip yaygınlaştırmanın öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Cengiz Yılmaz, operasyon kalitesini daha da artırarak ilk tercih edilen kargo şirketi olmayı hedeflediklerini vurguladı. Geçen yıl oluşturdukları yeni dijital kanallar aracılığıyla müşterilerinin kullanıcı deneyimini yükseltmeyi amaçladıklarını aktaran Yılmaz, 2021 yılında insan odaklı teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Maliyetleri de minimize ediyoruz"

Vitel Proje Geliştirme Direktörü Aynur Atan ise, şöyle konuştu: “Katma değerli distribütör kimliğimiz ile iş ortaklarımız üzerinden müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri verimlilik / sürdürülebilirlik odağı ile sunarken maliyetlerini de minimize ediyoruz. Dönemselliğin oldukça etkili olduğu e-ticaret sektöründeki hacim dalgalanmaları, kargo şirketlerinin kapasitelerini planlamalarını zorlaştırıyor. Ayrıca pandemiyle birlikte offline olarak faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyük bir kısmı online dükkanlar açarak e-ticarete başladı. İş hacmi artan ve hacim dalgalanmalarını en etkin şekilde yöneterek gönderici ve alıcıların memnuniyetine odaklanan MNG Kargo’ya pandemi sürecinde iş çözümlerimizle destek olmak bizi oldukça mutlu etti. Biliyoruz ki yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle eş zamanlı olarak Digital Dönüşüm yolculuğu da devam edecek. Vitel olarak ürün ve hizmetlerimiz ile iş ortaklarımız ve müşterilerimizin yanında yer almak en büyük motivasyonumuz kaynağımız. Projede tercih edilen; Peplink’in Hızlı / kesintisiz / güvenli / akıllı -LTE Bonding-SDWAN ürün ailesi, Ruijie’nin yüksek performanslı ve güvenli kablosuz erişim noktaları, Silverpeak’ın SDWAN ve optimizasyon çözümleri, bugünden yarının iş ihtiyaçlarına cevap verebilen esneklik özelliği ile öne çıkıyor.”