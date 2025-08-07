MNG Kargo’yu aldı hedefini iki katına çıkardı

Hayati ARIGAN

Ekim 2023’te DHL Group ailesine dahil olan MNG Kargo, 22 Mayıs’ta fa­aliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam etmeye başladı. DHL eCommerce Türkiye CE­O'su Kağan Gündüz 1,5 yıllık entegre sürecini ve şirketin he­deflerini DÜNYA’ya anlattı.

Güçlü, entegre ve güvenilir hizmet anlayışı geldi

Sadece isim değişikliği de­ğil, hizmetin sahadaki kalite­sinden marka algısına kadar pek çok alanda somut deği­şimleri beraberinde getirdiği­ni ifade eden Gündüz, başarı­lı entegrasyon sürecinde DHL eCommerce’ün küresel gücü­nü arkalarına aldıklarını belirt­ti. Gündüz, “Hem yurt içinde­ki operasyonlarımızı müşteri memnuniyetini merkeze ala­rak yeniden şekillendirdik hem de e-ihracat yapmak isteyen müşterilerimiz için yeni pazar­lara erişimi kolaylaştıracak çö­zümler geliştirdik. Global viz­yonla yerel uzmanlığımızı bir araya getirdiğimiz bu yeni ya­pı, daha güçlü, da­ha entegre ve daha güvenilir bir hizmet anlayışını beraberinde getirdi” dedi.

Entegrasyon sürecinin İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojile­ri, Dijitalleşme dönüşümün en önemli yapı taşı olduğunu be­lirten Gündüz şunları dedi:

“Dönüşümün etkileri, ope­rasyonel kalitemize ve müşteri memnu­niyetine doğrudan yansıdı. Dijitalleş­me, bu dönüşümün en önemli yapı taş­larından biri ol­du. Chatbot, Whatsapp ileti­şim hattı ve otomasyonlu IVR sistemleri gibi uygulamalar­la müşteri etkileşimlerini hız­landırdık.”

Türkiye önceliklendirilmiş 20 ülkeden biri

MNG Kargo’yu almasının, DHL Group’un uzun vadeli stratejisi kapsamında atılmış bir adım olduğunu dile getiren Gündüz, “Bu yatırım kararın­da Türkiye'nin genç, dijital dö­nüşüme açık nüfusu, stratejik coğrafi konumu ve hızla büyü­yen e-ticaret pazarı belirleyi­ci rol oynadı. DHL Group’un 2030 stratejisi kapsamında, coğrafi ivme sağlayan pazar­larda daha güçlü bir varlık gös­termeyi hedeflediğini açıkla­ması ve Türkiye'nin bu doğ­rultuda önceliklendirilmiş 20 ülkeden biri olarak konumlan­ması, bu satın almanın arka­sındaki vizyonu açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Bu yılın ilk yarısında ope­rasyonel kapasite ve müşteri memnuniyeti tara­fında güçlü bir büyü­me yakaladıklarını ifade eden Gündüz, büyüme oranını sek­tör ortalamasının üzerinde bir oranla artırdıklarını belirtti.

Küresel ticaretin yeniden şe­killendiğine dikkat çeken Gün­düz, “Türkiye altyapısı, potan­siyeli ve lojistik avantajlarıyla öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. MNG Kargo’nun ope­rasyonel gücü ve 20 yılı aşan sektörel deneyimiyle, DHL için son derece doğru bir satın alma oldu. Dolayısıyla bu dö­nüşümün, Türkiye’nin lojistik ve e-ticaret ekosistemi açısın­dan önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Gündüz, “DHL ‘Strateji 2030’ kapsamında Türkiye’yi kritik bir pazar olarak konumlandır­dı. Türkiye'nin yer aldığı Or­ta Koridor, Kuzey Koridoruna göre daha ekonomik ve hızlı bir alternatif sunarak, ülkemi­zin bölgesel merkez olma po­tansiyelini daha da güçlendiri­yor” diye konuştu.

“Yatırımlarla kapasitemizi iki katına çıkarağız”

MNG Kargo’nun DHL'ye ka­tılmasıyla 250 milyon euroluk bir yatırım paketi açıklandığı­nı söyleyen Gündüz, “Bu, DHL eCommerce’ün Türkiye’de ger­çekleştirdiği ilk büyük ölçek­li yatırım. Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirecek bu yatırım hamlesi, teknoloji ve otomasyon sistemlerinin ge­liştirilmesinden yeni transfer merkezlerinin kurulmasına, operasyon ağının genişletilme­sinden araç filomuzun moder­nizasyonuna kadar pek çok baş­lığı kapsıyor. Altyapı güçlendir­meleri, kargo adedinde de ciddi bir kapasite artışı sağlayacak. Hedefimiz, gerçekleştireceği­miz yatırımlarla kapasitemizi iki katına çıkarmak” dedi.

“Uluslararası pazarlara açıl­maya devam edeceğiz” diyen Gündüz, “Türkiye’den dünya­nın tamamına erişimi kolaylaş­tırmak, yerel üreticileri global e-ticaret ekosistemine entegre etmek ve Türkiye’yi bu alanda güçlendirmek öncelikli planla­rımız arasında yer alıyor. DHL şirketleri ile işbirliğine giderek sunduğumuz servisleri çeşit­lendirdik" diye konuştu.

“Yeni ekip arkadaşları arıyoruz”

DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz, “DHL eCommerce olarak, 7.500’ün üzerinde bordrolu çalışanımıza ek olarak iş ortakları ile 11 binin üzerinde bir ekosistemle faaliyet gösteriyoruz. Operasyon, yurtdışı gönderi servisleri ve müşteri hizmetleri alanlarında da yeni ekip arkadaşlarımızı aramıza katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin kendine has dinamikleri var

Pandeminin ardından dünyada e-ticaretin seyrinin kökten değişiminde Türkiye'nin kendine has dinamikleriyle öne çıktığını belirten Gündüz, “Türkiye'deki tüketiciler daha mobil, sosyal ve etkileşim odaklı bir yapıya sahip . Artırılmış gerçeklik ve sesli komut sistemleri gibi yeni teknolojilere olan talep, bizde küresel ortalamanın üzerinde seyrediyor. Tabii bu trendler alışveriş alışkanlığımızı değiştirirken kargo sektörünü de dönüştürüyor” dedi.

“Gençlerin beklentileri yatırımlarımıza yön veriyor”

Gündüz, “Özellikle genç ve teknolojiyle iç içe nesillerin hız, erişilebilirlik ve şeffaflık beklentileri, dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarımızı şekillendiriyor. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar bize hem veriyi daha iyi analiz etme hem de müşteri beklentilerine daha çevik yanıt verme kabiliyeti kazandırıyor” diye konuştu.

Karbon ayak izi için önemli adımlar

Karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli adımlar attıklarını belirten Gündüz, “Elektrikli araç filomuzu genişletmekten geri dönüştürülebilir kargo paketlerine, araçlarımızın kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerinin yenilikçi kazanım yöntemleriyle ileri dönüştürülmesinden ağaçlandırma çalışmalarına kadar, çevreye duyarlı pek çok adımı hayata geçiriyoruz” dedi.