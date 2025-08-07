MNG Kargo’yu aldı hedefini iki katına çıkardı
MNG Kargo’yu bünyesine katan DHL, yeni dönemde yatırımlarla mevcut kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor. DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz, "250 milyon euroluk yatırım paketi açıkladık. Amacımız, Türkiye'yi lojistik merkezi haline getirmek” dedi.
Hayati ARIGAN
Ekim 2023’te DHL Group ailesine dahil olan MNG Kargo, 22 Mayıs’ta faaliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam etmeye başladı. DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz 1,5 yıllık entegre sürecini ve şirketin hedeflerini DÜNYA’ya anlattı.
Güçlü, entegre ve güvenilir hizmet anlayışı geldi
Sadece isim değişikliği değil, hizmetin sahadaki kalitesinden marka algısına kadar pek çok alanda somut değişimleri beraberinde getirdiğini ifade eden Gündüz, başarılı entegrasyon sürecinde DHL eCommerce’ün küresel gücünü arkalarına aldıklarını belirtti. Gündüz, “Hem yurt içindeki operasyonlarımızı müşteri memnuniyetini merkeze alarak yeniden şekillendirdik hem de e-ihracat yapmak isteyen müşterilerimiz için yeni pazarlara erişimi kolaylaştıracak çözümler geliştirdik. Global vizyonla yerel uzmanlığımızı bir araya getirdiğimiz bu yeni yapı, daha güçlü, daha entegre ve daha güvenilir bir hizmet anlayışını beraberinde getirdi” dedi.
Entegrasyon sürecinin İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri, Dijitalleşme dönüşümün en önemli yapı taşı olduğunu belirten Gündüz şunları dedi:
“Dönüşümün etkileri, operasyonel kalitemize ve müşteri memnuniyetine doğrudan yansıdı. Dijitalleşme, bu dönüşümün en önemli yapı taşlarından biri oldu. Chatbot, Whatsapp iletişim hattı ve otomasyonlu IVR sistemleri gibi uygulamalarla müşteri etkileşimlerini hızlandırdık.”
Türkiye önceliklendirilmiş 20 ülkeden biri
MNG Kargo’yu almasının, DHL Group’un uzun vadeli stratejisi kapsamında atılmış bir adım olduğunu dile getiren Gündüz, “Bu yatırım kararında Türkiye'nin genç, dijital dönüşüme açık nüfusu, stratejik coğrafi konumu ve hızla büyüyen e-ticaret pazarı belirleyici rol oynadı. DHL Group’un 2030 stratejisi kapsamında, coğrafi ivme sağlayan pazarlarda daha güçlü bir varlık göstermeyi hedeflediğini açıklaması ve Türkiye'nin bu doğrultuda önceliklendirilmiş 20 ülkeden biri olarak konumlanması, bu satın almanın arkasındaki vizyonu açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.
Bu yılın ilk yarısında operasyonel kapasite ve müşteri memnuniyeti tarafında güçlü bir büyüme yakaladıklarını ifade eden Gündüz, büyüme oranını sektör ortalamasının üzerinde bir oranla artırdıklarını belirtti.
Küresel ticaretin yeniden şekillendiğine dikkat çeken Gündüz, “Türkiye altyapısı, potansiyeli ve lojistik avantajlarıyla öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. MNG Kargo’nun operasyonel gücü ve 20 yılı aşan sektörel deneyimiyle, DHL için son derece doğru bir satın alma oldu. Dolayısıyla bu dönüşümün, Türkiye’nin lojistik ve e-ticaret ekosistemi açısından önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Gündüz, “DHL ‘Strateji 2030’ kapsamında Türkiye’yi kritik bir pazar olarak konumlandırdı. Türkiye'nin yer aldığı Orta Koridor, Kuzey Koridoruna göre daha ekonomik ve hızlı bir alternatif sunarak, ülkemizin bölgesel merkez olma potansiyelini daha da güçlendiriyor” diye konuştu.
“Yatırımlarla kapasitemizi iki katına çıkarağız”
MNG Kargo’nun DHL'ye katılmasıyla 250 milyon euroluk bir yatırım paketi açıklandığını söyleyen Gündüz, “Bu, DHL eCommerce’ün Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk büyük ölçekli yatırım. Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirecek bu yatırım hamlesi, teknoloji ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesinden yeni transfer merkezlerinin kurulmasına, operasyon ağının genişletilmesinden araç filomuzun modernizasyonuna kadar pek çok başlığı kapsıyor. Altyapı güçlendirmeleri, kargo adedinde de ciddi bir kapasite artışı sağlayacak. Hedefimiz, gerçekleştireceğimiz yatırımlarla kapasitemizi iki katına çıkarmak” dedi.
“Uluslararası pazarlara açılmaya devam edeceğiz” diyen Gündüz, “Türkiye’den dünyanın tamamına erişimi kolaylaştırmak, yerel üreticileri global e-ticaret ekosistemine entegre etmek ve Türkiye’yi bu alanda güçlendirmek öncelikli planlarımız arasında yer alıyor. DHL şirketleri ile işbirliğine giderek sunduğumuz servisleri çeşitlendirdik" diye konuştu.
“Yeni ekip arkadaşları arıyoruz”
DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz, “DHL eCommerce olarak, 7.500’ün üzerinde bordrolu çalışanımıza ek olarak iş ortakları ile 11 binin üzerinde bir ekosistemle faaliyet gösteriyoruz. Operasyon, yurtdışı gönderi servisleri ve müşteri hizmetleri alanlarında da yeni ekip arkadaşlarımızı aramıza katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Türkiye'nin kendine has dinamikleri var
Pandeminin ardından dünyada e-ticaretin seyrinin kökten değişiminde Türkiye'nin kendine has dinamikleriyle öne çıktığını belirten Gündüz, “Türkiye'deki tüketiciler daha mobil, sosyal ve etkileşim odaklı bir yapıya sahip . Artırılmış gerçeklik ve sesli komut sistemleri gibi yeni teknolojilere olan talep, bizde küresel ortalamanın üzerinde seyrediyor. Tabii bu trendler alışveriş alışkanlığımızı değiştirirken kargo sektörünü de dönüştürüyor” dedi.
“Gençlerin beklentileri yatırımlarımıza yön veriyor”
Gündüz, “Özellikle genç ve teknolojiyle iç içe nesillerin hız, erişilebilirlik ve şeffaflık beklentileri, dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarımızı şekillendiriyor. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar bize hem veriyi daha iyi analiz etme hem de müşteri beklentilerine daha çevik yanıt verme kabiliyeti kazandırıyor” diye konuştu.
Karbon ayak izi için önemli adımlar
Karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli adımlar attıklarını belirten Gündüz, “Elektrikli araç filomuzu genişletmekten geri dönüştürülebilir kargo paketlerine, araçlarımızın kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerinin yenilikçi kazanım yöntemleriyle ileri dönüştürülmesinden ağaçlandırma çalışmalarına kadar, çevreye duyarlı pek çok adımı hayata geçiriyoruz” dedi.