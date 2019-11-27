MNG’den Ukrayna’nın güneşine enerji yatırımı
Geçtiğimiz hafta kredilerinde yeniden yapılanmaya giden İstanbul Havalimanı projesinde yer alan MNG Holding, Ukrayna’nın Zhytomyr Bölgesi’nde güneş santrali inşa edecek.
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