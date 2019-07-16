Mobil hipermarket açığını gördü 30 milyon $ yatırdı
Yeni nesil müşterinin mobil düşünen oyuncuya ihtiyaç olduğunu gören İstegelsin, marketi internete taşıdı. Şirket, Yahya Ülker ana yatırımcılığıyla, 30 milyon dolar yatırarak, 6 binden fazla çeşidiyle cebinizdeki hipermarket olmak için yola çıktı.
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