Mobil Oil Türk, Türkiye'nin girişimci kadınlarına kapısını açtı

Mobil Oil Türk AŞ, Türkiye'nin girişimci kadınlarının tedarik zincirinde daha fazla güçlenmeleri amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Türkiye'de 115 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten şirket, girişimci kadınlara fırsatlar sunan WEConnect International ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile bir etkinlik gerçekleştirdi. "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" etkinliği, kendi işini kuran çok sayıda kadına networklerini geliştirme imkanı sundu.

Etkinliğe, WEConnect International Türkiye Direktörü Nilay Çelik, Mobil Oil Türk AŞ Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir ile TEB İşletme Bankacılığı Kullanıcı Deneyimi ve Ürün Tasarım Yöneticisi Seçil Kurt katıldı.

Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki çok sayıda girişimci kadının da katıldığı etkinlikte, WEConnect International'in sağladığı fırsatlar hakkında bilgi verildi.

Satın alma bütçesinden kadınlara pay aldıracak

Türkiye'deki faaliyetlerine 2012 yılında başlayan WEConnect International, çalışmalarını 120'den fazla ülkede yürütüyor. WEConnect International'in kadın sahipliğindeki işletme ağına WECommunity sistemi üzerinden kayıt olan kadınlar, diğer tüm işletmelerle bağlantı kurabiliyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede ofisi olan WEConnect International'in 350'yi aşkın kadın sahipliğinde şirket üyesi bulunuyor. WEConnect International, uluslararası kurumların yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık "satın alma" bütçesinin bir bölümünün kadın sahipliğindeki işletmelere yönlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.

Farklı bölgelerdeki girişimci kadınlara ulaşılacak

Kadınların sahibi olduğu işletmeleri desteklemek adına çalışmalar yürüten ve ilkini düzenlediği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" etkinliği ile üye sayısını artıran kuruluş, yıl sonuna kadar 500 girişimci kadına ulaşmayı planlıyor.

Pandemi döneminde çevrim içi olarak düzenlenmesine karşın yoğun ilgi gören etkinlik ile çok sayıda girişimci kadının WEConnect International ağının sunduğu avantajlardan faydalanması hedefleniyor.

Etkinlik ile İstanbul dışındaki girişimci kadınlara ulaşılması, kadınlara yeni iş birliği fırsatlarının sunulması amaçlanıyor.

WEConnect International ile başlattığı iş birliğine 2021 yılında da devam etmeyi planlayan Mobil Oil Türk AŞ, bu kapsamda Marmara, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki girişimci kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

Mobil Oil Türk AŞ, ayrıca girişimci kadınlara online eğitimler vermeyi de planlıyor.