Mobilefest 2023 Fuarı bilişimcileri ağırlayacak

Fuarda dijital çözümlerini tanıtmayı ve iş ağını genişletmeyi hedefleyen bilişim firmaları; başta Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere toplam 20 ülkeden, 100’ün üzerinde satın alma yetkilisine ürün ve teknolojilerini tanıtma fırsatı bulacak. Fuarın katılımcı firma ve ziyaretçileriyle birlikte Türkiye’yi dünyada teknoloji üssü konumuna taşıması hedefleniyor.

ExpoHIS tarafından hayata geçirilen ve yerli bilişim firmalarının yeni teknolojilerini tanıtıp uluslararası iş birlikleri sağlayacağı ‘Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’ ürün ve hizmetlerini sergilemek, marka bilinirliğini artırmak isteyen bilişim firmalarını aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor. Bilişim alanında teknoloji sağlayıcıları, hizmet üreticileri, karar vericiler ve alıcıları fuarda bir araya getireceklerini ifade eden ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Mobilefest 2023 fuarımıza ağırlıklı Ortadoğu bölgesi ve Avrupa’dan yoğun talep var. Aralarında Avusturya, Azerbaycan, Kazakistan, Gana, Katar, Kosova ve Rusya’nın da yer aldığı 20’yi aşkın ülkeden 100’ün üzerinde satın alma sorumlusunu B2B ikili iş görüşmeleri için fuarımıza getiriyoruz” dedi.