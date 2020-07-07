Mobilexpress 2 milyon dolar yatırım aldı

07 Temmuz 2020

Online ödeme platformu Mobilexpress, Collective Spark liderliğinde 2 milyon dolar yatırım aldı.

Mobilexpress'ten yapılan açıklamaya göre; yatırıma şirket ortakları Ali Kolaghassi, Tunç Mehmet Berkman ve Deniz Doany'nin yanı sıra geçmişte Careem'in büyüme stratejilerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yapan Emre Tok da dahil oldu.

Mobilexpress CEO'su Emre Güzer, "Özellikle Merkez Bankası'nın yeni anlayışı ve peş peşe gerçekleştirdiği yeni düzenlemelerle birlikte işletmelerin uzun yıllar içinde ve türlü zorluklarla geldikleri noktalara yeni nesil Fintech'lerin 2-3 yıl içinde ve daha sürdürülebilir büyümeyle ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2011'den bu yana finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Mobilexpress'in aylık 10 milyona yakın işlem adedi ve platformunda kayıtlı 15 milyon kartı bulunuyor. Şirket bu özellikleriyle Türkiye'nin başlıca online ödeme platformları arasında yer alıyor.