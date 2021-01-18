Mobilyacı Dr. Otto Grup, kozmetiğe girdi

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Üniversite- teknopark-sanayi işbirliği ile 4 ana ürün grubu üzerine ilk etapta 7 farklı kolonya ve dezenfektan üretimine başlayan Dr. Otto Grup, 1 yıllık Ar-Ge çalışmalarının sonunda Mersin’de yetiştirilen narenciye ürünlerinden de özel seri kolonya ürünleri geliştirdi.

Doğal ürünler geliştirecek

Türkiye ve dünyadaki en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Mersin’in marka değeri yüksek bir kolonya markasının olmaması nedeniyle kozmetik sektörüne girmek için 2019 yılında hazırlıklara başladıklarını belirten Dr. Otto Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Özkan, ilk olarak Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası aldıklarını daha sonra Mersin İl Merkezi’nin Antik Çağ’daki ismi Zephyrion, Mersin Citrus Flower ve Mersin Natural Cologne isimlerinin tescilini aldıklarını aktardı.

Özel kokular oluşturmak AVS Ar- Ge Danışmanlık ile birlikte başlattıkları ve bir yılı bulan Ar-Ge çalışmaları sonunda Mersin narenciyesinden esinlenerek 7 farklı kolonya çeşidi geliştirdiklerini belirten Sadık Özkan, üretimi de üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde Mersin Üniversitesi Kozmetik Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde başlattıklarını kaydetti. Şu anda Mersin Umut Girişimciler Kooperatifi’nin en önemli kozmetik tedarikçilerinden biri olduklarını ifade eden Özkan, “Narenciye ve Akdeniz özelinde en güzel esansları elde edip en kaliteli kolonyaları üretip, tüketicimizin kolayca ulaşılabilmesini amaçlayan ve sektöründe öncü yaklaşımlar üreten, insan hayatına ve doğaya saygılı kozmetik ürünlerini üreteceğiz” dedi. Güçlü bir dağıtım ağı ve depolama ihtiyaçları için 1.050 metrekarelik kapalı alana sahip 3 katlı bir merkez bina yatırımı yaptıklarını ifade eden Özkan, ilk iş ortaklarının ise S.S Mersin Umut Girişimciler Kooperatifi olduğunu söyledi.