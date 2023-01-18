Mobilyacılar iki ayrı fuar merkezinde buluşacak
24 – 29 Ocak 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleşecek IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı, mobilya sektörünü iki ayrı fuar merkezinde buluşturmaya hazırlanıyor.
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Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) desteklediği ve 53 üye markasıyla katılım sağlayacağı fuar, Mobilya Dernekleri Federasyonu desteği ile Tüyap Tüm Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliğiyle toplam 28 salonda gerçekleşecek.
MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Fuarla bu yıl 6,5 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.