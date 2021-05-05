Mobilyaya talep arttı, Doğtaş Kelebek 100 yeni bayilik verecek

Leyla İLHAN

Pandemide evde geçen süre mobilya talebini artırırken, Doğtaş ve Kelebek markasıyla tanınan Doğanlar Holding’e olan bayilik talepleri de hız kazandı. Yeni markaları Lova Yatak’ın basın toplantısında konuşan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Pandemi de sektöre talep arttı. Bayi sayımız 500’e yaklaştı. Ayrıca inşaat ve turizmde işler iyi gitmedi. Bu alandan da markamıza inanılmaz bayilik talebi var. Yazlık bölgelerden de talep var. Bu yıl içinde 100’e yakın bir bayilik talebi geldi.” dedi.

500 mağazaya 500 mimar yerleştirdi

İnsanların evde geçirdiği dönemde harcama şekli değişirken, yatırımcının da bakış açısının değiştiğini belirten Doğan, “Bu dönemde Whatsapp'tan satış hattını kurduk ve bu dönemde 500 mağazaya mimar yerleştirdik. Böylece kapalıyken bile kamera ile göstererek satış yaptık. Ayrıca randevulu satış sistemini geliştirdik. Her müşterimize mağazamızda 1 saatlik zaman ayırdık.” dedi. Mobilya sektörünün dünyada ve Türkiye’de büyürken bu dönemde markalarda büyümenin daha fazla olduğunu belirten Doğan, “Sektör 30 il 40 büyürken Doğtaş-Kelebek olarak biz yüzde 60 oranında büyüdük.” diye konuştu.

Yatakta 25 yıl garanti 120 güne kadar değişim imkanı sundu

Mobilya pazarında tanınan Doğanlar Holding, Lova ile de yatak pazarında büyüyor. Davut Doğan, “Yatak alanında Kelebek Yatak diye bir ürünümüz vardı. Ancak mağazalarımıza gelenler genellikle mobilya alıyorlardı bu yüzden yeni bir yatak markası geliştirdik” dedi. Parfümlü yatak, klimalı yatak, kadın ve erkeğe göre çok sayıda yatak türleri olduğunu aktaran Doğan şu bilgiyi verdi: “Yatak satarken yaşınız kilonuz veya hastalığınıza göre test yaparak yatak öneriliyor. Testte size uygun yatak çıksa dahi isterseniz 120 güne kadar yatağı değiştirme imkanı sunuyoruz.” dedi. Dünyanın en gelişmiş yatak tesisini kurduklarını da söyleyen Davut Doğan, böylece yatağa 25 yıl, bazaya ise 7 yıl garanti verir konuma geldiklerini kaydetti.

115 yeni mağaza açacak

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, Lova ile 30 mağazaya ulaştıklarını belirterek, Doğtaş ve Kelebek ile birlikte mağaza sayısının 500 olduğunu söyledi. Bu yıl 15’i ise yurtdışında olmak üzere 115 yeni mağaza açacaklarını kaydeden İsmail Doğan, “Bu mağazalarımızda 400’ü kişiye yeni istihdam sağlanacak.” dedi.

"Doğanlar Holding 2023’te halka açılacak”

Aile olarak enerjide de başarılı işler yaptıklarını söyleyen Davut Doğan, Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Enerji’yi bu yıl içinde halka açtıklarını söyledi. Şirketlerine 20 kat talep geldiğini belirten Doğan, 2023 yılında ise Doğanlar Holding'i halka açacaklarını açıkladı. Doğan, her yıl 1 milyon bebeğin doğduğu Türkiye'de bebek grubu içinde çalışmalar yaptıklarını duyurdu.