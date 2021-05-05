Mobilyaya talep arttı, Doğtaş Kelebek ve Lova 140 bayilik verecek

Leyla İLHAN

Pandemide evde geçen süre mobilya talebini artırırken, Doğtaş ve Kelebek markasıyla tanınan Doğanlar Holding’e olan bayilik talepleri de hız kazandı. Yeni markaları Lova Yatak’ın basın toplantısında konuşan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Pandemide sektöre talep arttı. Bayi sayımız 500’e yaklaştı. Ayrıca inşaat ve turizmde işler iyi gitmedi. Bu alandan da markamıza inanılmaz bayilik talebi var. Yazlık bölgelerde de talep yoğun. Bu yıl içinde 300’e yakın talep geldi. bunların 128 ile138’ine bayilik vereceğiz.” dedi.

500 mağazaya 500 mimar

İnsanların evde geçirdiği dönemde harcama şekli değişirken, yatırımcının da bakış açısının değiştiğini belirten Doğan, “Bu dönemde Whatsapp'tan satış hattını kurduk ve bu dönemde 500 mağazaya mimar yerleştirdik. Böylece kapalıyken bile kamera ile göstererek satış yaptık. Ayrıca randevulu satış sistemini geliştirdik. Her müşterimize mağazamızda 1 saatlik zaman ayırdık” dedi. Mobilya sektörünün dünyada ve Türkiye’de büyürken bu dönemde markalarda büyümenin daha fazla olduğunu belirten Doğan, “Sektör yüzde 30 ila 40 oranında büyürken, Doğtaş-Kelebek olarak biz yüzde 60 oranında büyüdük” diye konuştu.

Yatakta 25 yıl garanti

Mobilya pazarında tanınan Doğanlar Holding, Lova ile yatak pazarında da büyüyor. Davut Doğan, “Yatak alanında Kelebek Yatak diye bir ürünümüz vardı. Ancak mağazalarımıza gelenler genellikle mobilya alıyorlardı bu yüzden yeni bir yatak markası geliştirdik” dedi. Parfümlü yatak, klimalı yatak, kadın ve erkeğe göre çok sayıda yatak türleri olduğunu aktaran Doğan şu bilgiyi verdi: “Yatak satarken yaşınız, kilonuz veya hastalığınıza göre test yaparak yatak öneriliyor. Testte size uygun yatak çıksa dahi isterseniz 120 güne kadar yatağı değiştirme imkanı sunuyoruz” dedi. Dünyanın en gelişmiş yatak tesisini kurduklarını da söyleyen Davut Doğan, böylece yatağa 25 yıl, bazaya ise 7 yıl garanti verdiklerini kaydetti.

138 yeni mağaza açacak

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, Lova Yatak ile 30 mağazaya ulaştıklarını belirterek, “Hedefimiz yıl Lova ile yıl sonunda 80 ila 100 mağazaya ulaşmak” dedi. Doğtaş ve Kelebek ile birlikte mevcuttaki toplam mağaza sayılarının 500 adet olduğunu aktaran Doğan, “Bu yıl Doğtaş olarak 25, Kelebek Mobilya’da 30, Kelebek Mutfak’da ise13 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Böylece mobilya grubu olarak hedefimiz yurtiçinde toplam 118 ile 138 mağaza açmak. Doğtaş ve Kelebek olarak yurtdışında ise 41 adet yeni mağaza açacağız. Yeni açılacak olan mağazalarımızda 400 kişiye yeni istihdam sağlanacak.” dedi.

‘Doğanlar Holding 2023’te halka açılacak’

Aile olarak enerjide de başarılı işler yaptıklarını söyleyen Davut Doğan, Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Enerji’yi bu yıl içinde halka açtıklarını söyledi. Şirketlerine 20 kat talep geldiğini belirten Doğan, 2023 yılında ise Doğanlar Holding'i halka açacaklarını açıkladı. Doğan, her yıl 1 milyon bebeğin doğduğu Türkiye'de bebek grubu için de çalışmalar yaptıklarını duyurdu.