Modada ‘hisset’ diyen Jimmy Key sürdürülebilir odaklı büyüyecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İnsan İnovasyon tasarımcısı Arzu Kaprol, Jimmy Key'e özel ikinci koleksiyonu ‘Hisset’i hazırladı. Kaprol ile ‘Dokun’dan sonra ‘Hisset’ koleksiyonu ortaklığı yapan Jimy Key, 58 olan mağaza sayısını kısa vadede 70’e, orta vadede de 100’e çıkaracak. “Hisset” koleksiyonunun ilham kaynağını anlatan, İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, “Geçen sezon ‘Dokun’ bu sene de ‘Hisset olarak ikinci sezona devam ettik.

Amacımız; pandemiden sonra hepimizin artan farkındalığı, sorumluluk bilinci ve bu dünyada katkı sağladığımız, ilişkide olduğumuz destek olduğumuz ya da bütüne fayda sağlama yaklaşımıyla bir parçası olmaktan mutluluk duyacağımız her türlü ilişkiye hizmet eden sistemleri büyütmek.

Jimmy Key ile olan iş birliğimde bu duyguda olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çünkü hem kullanıcılara hem de tekstil sektörünün kendine ilham verebilmesi adına, sürdürülebilirliği sadece popüler bir kelime olmanın ötesinde tam anlamıyla sistemine, malzemesine ve gerçek anlamda tekstil sektörüne uygulayabilmiş, bunun içinde, peşinde ve savunucusu olan bir şirketle iş birliği içerisinde olmak benim için de çok temel değerlerden bir tanesi” dedi.

Yeşil lojistik ile bir ilk

Jimmy Key Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Ünal, “Jimmy Key sürdürülebilirliği bir proje gibi yanı sıra yapan değil merkezine alan bir firma. Sürdürülebilir ürünlere temalarında çokça yer veren ve sürdürülebilir moda anlayışı perakende ilkelerinde ilk sıralarda olan Jimmy Key, 2023 yılında yeni mağazalarını yeşil lojistik anlayışı taşıyan Green Opening projesiyle açarak, ağaçların kesilmesinin önüne geçti.

Jimmy Key LogD iş birliğiyle gerçekleşen Green Opening projesi kapsamında karton koli uygulaması sonlandırılarak, 2023 yılının ilk çeyreğinde açılan 3 Jimmy Key mağazasının lojistik süreçlerinde 61,1 ton su ve 659 kg karbon ayak izi azaltıldı. Bu iş birliği Türkiye’de bir ilk.

Yeşil lojistik, tedarik zinciri boyunca gerçekleşen lojistik faaliyetlerde, çevreye zarar vermeden operasyonların sürdürülmesini içeriyor” diye konuştu. Kumaş kalitesine her zaman önem verdiklerini söyleyen Ünal şu şekilde konuştu: “Çünkü hızlı tekstil çevresel birçok sorunu da beraberinde getiren bir sistem.

Jimmy Key kumaşları doğal, yıllarca dolabınızda durabilecek, insan teniyle uyumlu kumaşlar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde çok kıymetli ve doğuşundan temsil ettiği değerleri her gün yaşatmaya çalışan bir marka. Jimmy Key, rahatlık ve şıklığın hayatın her alanında bir arada olabileceğini de kanıtladı. Şu anda mevcut 58 mağazamız var, çok yakında bu sayı 70’e ulaşacak. Orta vadede de ise mağaza sayımızı 100’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda yurt dışında da büyümeye devam ediyoruz. Irak mağazalarımızdan sonra, Romanya, Kıbrıs ve Azerbaycan'da önümüzdeki haftalarda mağazalarımız faaliyete geçecek. E-ticarette ise 8 farklı pazar yerinde tüketicilerimizle buluşmaya devam ediyoruz.