Modafabrik.com 300 bin TL’lik projesiyle üretmeden satış uygulaması başlattı

07 Mayıs 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa’nın en eski tekstil fabrikalarından biri olup 1947’de Sait Yılmaz ve Ahmet Necati Yılmaz tarafından kurulan Reisoğlu İplik AŞ, bugün üçüncü kuşağın yönetimiyle yaklaşık 7 yıl önce bünyelerine kattıkları e-ticarette de büyüyor. “Modafabrik anınızı ürünleştirir” mottosuyla geliştirilen proje ile sisteme üye olan tüm müşterilerine mevcut 14 üründe sisteme yükledikleri fotoğraf veya tasarımlardaki ürünlere ulaşma imkanı sunuyor. Firma, öte yandan tasarımlarının diğer müşteriler tarafından başarılı satışa ulaşması durumunda satıştan pay kazanma avantajı da veriyor. 2014 yılında hizmet vermeye başlayan modafabrik.com e-ticaret sitesi için gerçekleştirdikleri TÜBİTAK TEYDEB projesiyle görüntü işleme ve yapay zeka metotları üzerine çalışılarak en gerçekçi versiyonda ürünlerin sitede sunulması, öneri sistemiyle ve müşteri memnuniyeti oluşturulması ve satışın arttırılmasını hedeflediklerini anlatan Reisoğlu İplik Mensucat San. ve Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Sait Yılmaz, projenin TUBİTAK tarafından yüzde 75’lik kısmının destek kapsamına alındığı bilgisini verdi. 2017 yılı itibari ile bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi olduklarını anımsatan Sait Yılmaz, ‘Modafabrik anınızı ürünleştirir’ sloganı ile akıllı tekstil altyapısına yapay zeka ve Endüstri 4.0’ı da dahil ettiklerini anlattı. Yılmaz, Türkiye’de tarayıcı üzerinden ortalama 10 ila 15 saniye kadar kısa bir sürede ürün giydirmeyi yapabilen tek firma olduklarına vurgu yaparak, Aralık 2019’da patent başvurusunu gerçekleştirdiklerini, kısa vadede sitenin lisans haklarını da almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Maliyetten tasarruf ediyor

Kişiselleştirilmiş 14 ürün ile platformda yer aldıklarını kaydeden Sait Yılmaz, “Projemizi, halihazırda internet sitesinde de satılan ürün gamlarından yastık, araç yastığı, seyahat yastığı, makyaj/kalem çantası, portföy çanta, plaj çantası, Amerikan servis, masa örtüsü, runner, metraj kumaş, fon perde, mutfak önlüğü, ip perde, tül perdede hayata geçirdik. Sisteme kayıtlı olan müşterilerimiz tarafından yüklenen tasarım çalışmaları üretime alınmadan, yapay zeka aracılığı ile ürünlere uygulanıyor. Sisteme, özel anlardan bir kare, kişinin kendi çektiği bir doğa fotoğrafı veyahut çok beğenilen bir tablonun görselini yüklemek mümkün. Kullanılan tarayıcı üzerinden ürün üretilmiş ve görseli giydirilmiş şekilde üç boyutlu render sunuluyor. Ancak üretime alınmadığı için maliyetten kayda değer oranda tasarruf sağlanıyor. Üretim riskine girilmeden, stok maliyeti yapılmadan satış avantajı yakalıyor. Müşterilerin yalnızca tasarımını beğendiği ürünü satın alması sağlanıyor” dedi.

Yılmaz, öte yandan sisteme tasarımını yükleyen kişilerin, tasarımını bir başka müşteri tarafından satın alınması ile de satıştan belli bir yüzdelik oranda pay almasının da mümkün olduğunu ifade etti.