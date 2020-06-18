Modakrilik ile Japonya ve Çin’e rakip olacak

18 Haziran 2020

Barış SEDEF/İSTANBUL

Türkiye’de sadece Aksa Akrilik tarafından üretilen ve ihracatta stratejik payı bulunan akrilik elyaf, yeni kullanım alanları bularak önemi artan hammaddeler arasında yer alıyor. 2015 yılında Ar-Ge merkezlerini hayata geçirdiklerini ifade eden Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, stratejik hedeflerine paralel olarak geliştirdikleri yüksek derecede güç tutuşurluk özelliğine sahip olan modakrilik ürünü Armora ile Japonya ve Çin’e rakip olmayı hedeflediklerini söyledi. Ürünün koruyucu iş kıyafetlerinde, plastik sektöründe ve yapay saç üretiminde kullanıldığını anlatan Taş, “Üretim sürecinde endüstriyel ölçekte denemeler yaparken, ürün çeşitlilikleri üzerine de çalıştık. Bu kapsamda müşterilerimize ürün sertifikasyonu için numuneler tedarik ettik ve farklı kullanım alanlarına yönelik ürün şartlarını belirledik” diye konuştu.

“Sunbrella ve HRI Rugs markalarıyla işbirliği yaptık”

Kendi teknolojileriyle geliştirdikleri pigment boyalı akrilik filament iplik ürünü olan Acrylusion ürünün yumuşak tuşesi ve parlak görünümü nedeniyle halı sektöründe ilgiyle karşılandığını anlatan Taş, “Acrylusion’ın en büyük özelliği, halıda kullanıldığında son kullanıcıya sıfır tozuma ve temizlik kolaylığı sunuyor olması. Acrylusion’dan üretilen halıyı çamaşır suyuyla rahatlıkla silebilirsiniz, renginde ya da dokusunda herhangi bir bozulma olmuyor. Acrylusion ile Amerika’da dış mekan ürünlerde çok tanınan Sunbrella ve HRI Rugs markalarıyla işbirliği yaptık” bilgisini verdi. Çin’de başlayıp pandemiye dönüşen COVID-19’un iş dünyasını ciddi anlamda etkilediğini ifade eden Taş, “Salgın riski nedeniyle başvurulan sosyal izolasyon, küresel ticaretin durağanlaşmasına yol açarken; pek çok sektör korumacı stratejiler benimsemek zorunda kaldı. Yaşanan durgunluk, hammadde üreten bir şirket olarak, bizi de etkiledi. Dolayısıyla, Nisan ayı başında, COVID-19 salgını nedeniyle düşen talebi göz önünde bulundurarak, kapasite kullanım oranımızı geçici süre ile yüzde 50 azalttık” dedi.

Ürün gamına antibakteriyel özellikli ürünler ekliyor

Farklı elyaf özelliklerinin kombine edilmesiyle oluşturulan antibakteriyel ürün gamı içerisinde yer alan Comfort In’e ilişkin bilgi veren Taş, ürünün akrilik, viskon PES ve elastandan oluştuğunu belirtti. Ürünün aktif giyim, denim, çorap, termal giyim, dış giyim, tişört ve trikoda kullanıldığına işaret eden Taş, şunları söyledi: “PES, hidrofobik (suyu iten) ve kaygan tuşesi ile katkı sunuyor. Viskon ise nem çekme kabiliyeti, yumuşak tuşe ile katkı sağlıyor. Bedensel aktivite sonucu oluşan ter, viskon tarafından vücuttan çekilerek PES ile de aynı zamanda transfer ediliyor. Oluşan ıslaklık hissi minimum seviyede tutularak konforlu bir giyim sağlanıyor. Terin buharlaşması sırasında ise vücuttan çekilen enerji vücut ısısını düşürüyor ve üşüme hissi oluşuyor. Bu noktada akrilik elyaf, vücudun ısı kaybını engelleyerek üşüme hissinin önüne geçiyor. Bu özelliklere ilave olarak, akrilik elyafın içinde bulunan bir katkı ile ürüne antibakteriyel özellik kazandırılıyor. Comfort In, aynı zamanda kokmazlık özelliğine de sahip. Kokuyu engellemek için ortamda terin bulunmaması ya da bakterilerin üremesini sınırlayan bir ortam oluşturulması gerekiyor. Comfort In, bileşiminde yer alan Acare’nin antibakteriyel özelliği sayesinde bakterilerin üremesini engelleyen sağlıklı bir ortam oluşturuyor.”

"Türkiye için yeni fırsatlar doğacaktır"



Akrilik elyaf sektörü ve hammadde açısından, petrol fiyatlarındaki düşüş ve talep azalması nedeniyle hammadde maliyetlerinin azaldığını ifade eden Taş, pandemi nedeniyle tüm sektörlerdeki emtia ürün fiyatlarının da düştüğünü söyledi. Mevcut durumun faaliyet gösterdikleri sektörü olumsuz yönde etkilediğine değinen Taş, “Ancak salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte, Türkiye tekstil sektörü açısından olumlu gelişmeler yaşanması da beklentilerimizin arasında bulunuyor. Batı dünyası ve Çin arasında yaşanması muhtemel olarak görülen uzaklaşma, Çin’in alternatifi olabilecek güçteki Türk tekstil sektörü için yeni fırsatları doğuracaktı” değerlendirmesinde bulundu.