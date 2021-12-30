Modalife, mağaza yatırımlarını sürdürecek

Daha çok tüketiciye ulaşmayı planlayan Türk mobilya markası Modalife, yeni yılda da mağaza yatırımlarına devam edecek. 2021 yılında yurt genelinde toplam 50 bin metrekare alana yayılan 11 mağaza yatırımı gerçekleştiren marka, 2022'de 20'nin üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyor.

2022 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Modalife Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, bugün yurt genelinde kendi bünyelerindeki 150'den fazla mağazayla hizmet verdiklerini aktardı.

2021 yılında mağazalarının olmadığı yerleşim birimlerini hedeflediklerini ve toplamda 50 bin metrekare büyüklüğünde 11 yeni mağaza açtıklarını bildiren Tonga, “2022 yılı hedefimiz, bu rakamı ikiye katlayıp daha büyük metrekarede daha konforlu alanlarda tüketicimizle buluşmak. Yine 2021 yılında 50'ye yakın mağazamızı yeni konseptimize uyarladık. Yenileme çalışmalarımız da artan bir ivme ile sürecek.” diye konuştu.