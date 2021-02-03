Modanisa, tüm çalışanlarını şirkete hissedar yaptı

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve online giyim platformlarından Modanisa, daha çok ABD ve Avrupa’da rastlanan bir girişime imza attı. 5 kıtada 140 ülkeye gönderim yapan, 6 dilde hizmet veren ve yıllık 200 milyon ziyaretçiye ulaşan Modanisa, düzenlediği basın toplantıs ile çalışanlarını “hissedar” yaptığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, programa dahil olmak için çalışanların, en az 1 yılını Modanisa bünyesinde doldurmuş olması ve program için belirlenen tarihte halen Modanisa dahilinde çalışıyor olması gerekiyor. Havuz hissesi değeri miktarı, çalışanların Modanisa’da geçirdiği süreye ve kıdeme bağlı olarak belirlenecek. Çalışanların Modanisa’da sergilediği başarılı çalışma performansı, havuz hissesi değeri miktarından alacağı payı artıracak. Modanisa çalışanlarının havuz hissesi değerinden alacakları tutar, şirket değerindeki artış doğrultusunda artacak.

"Hedefimiz çok daha büyük ve biliyoruz ki artık bir hayal değil"

Basın toplantısında konuşan Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, kuruldukları 2011 yılından bu yana çok önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu büyümede Modanisa çalışanlarının emeğinin çok önemli olduğunu ve bu nedenle yaşadıkları büyümeden çalışanların da pay alması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Türe, “Çalışan Hisse Havuz Programı, dünyanın birçok ülkesinde görmeye, duymaya alıştığımız bir durum. Çalışanları şirketin geleceğine ve hayallerine ortak eden, mutluluğunu ve bağlılığını artıran bu uygulama ise ne yazık ki ülkemizde kurumsallaşmış bir program değil. 10'uncu yılımıza girerken Modanisa olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

"Hedefimiz çok daha büyük ve biliyoruz ki artık bir hayal değil" diyen Türe, Modanisa'nın Türkiye'den çıkan ilk küresel online moda markası olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bu yolda çalışanların katkısı ve bağlılığı ile çok daha güçlü olarak ilerleyeceklerini belirten Türe, "Modanisa bu heyecanlı yolculuğunda belirli dönemlerde yatırımlar aldı ve almaya devam edecek. Yatırım alma sürecinde şirket değerlemesi yapılırken Modanisa’nın maddi varlıkları dışında marka değeri, müşteri potansiyeli ve insan kaynağı değeri gibi konular da değerlemeye dahil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Bu hesaplama yatırımcıların belirlediği oranlarla çarpılarak şirket değeri ve bu değer üzerinden de hisse senedi değeri belirleniyor. Tahmini 8 milyon TL civarında havuz hisseyi, halen bu heyecanlı yolculuğun bir parçası olan tüm Modanisalılarla paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

"Malezya bu nedenle bizim için çok önemli bir ülke"

2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kerim Türe, şunları söyledi: “Dünya markası olma yolculuğumuzda geçtiğimiz aylarda Güneydoğu Asya’da çok önemli bir adım attık ve Malezya’da lansman yaptık. Güneydoğu Asya’da yaklaşık 300 milyonluk Müslüman ağırlıklı bir nüfus var. Malezya, o bölgenin en gelişmiş ekonomilerinden biri. Ayrıca 32 milyon Malezyalı nüfusun 26 milyonu aktif internet kullanıcısı ve 16-64 yaş arasındaki Malezyalı kullanıcıların yüzde 80’i online alışveriş yapıyor. Malezya bu nedenle bizim için çok önemli bir ülke. Biliyorsunuz bu lansman süreci öncesinde hizmet verdiğimiz dil sayısını da 5’ten 6’ya çıkardık. Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve artık Malezya ile Endonezya’da yaygın olarak konuşulan Bahasa dilinde de hizmet veriyoruz. Endonezya ve Malezya’da toplam 300 milyon kişi Bahasa dili konuşuyor. Her iki ülkede de farklı lehçeler konuşulsa da Bahasa dili ortak ve resmi dil olarak kabul ediliyor. Modanisa’nın hedefi, 5 kıtadaki 140 ülkeden müşteriye alışverişlerini ulaştıran bir marka olarak, Müslüman dünyadaki 450 milyon kadının tamamına ulaşabilmek ve İstanbul’dan doğan global bir marka olarak İstanbul’u, dünyada modest giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmek. Bahasa diliyle verilen hizmet, Modanisa’yı bu amacına bir adım daha yaklaştırıyor."

"Ortadoğu pazarında ev ve çocuk giyimi satışlarımız 2 kat arttı"

"2020 bizim için zorluklarla beraber kolaylıkları keşfettiğimiz bir yıl oldu" diyen Kerim Türe, zaruri ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, internet üzerinden alışverişin hızla büyüdüğüne dikkat çekti. Araştırmalara göre internetten yapılan satışlarda market ve kişisel bakımın yüzde 195, kozmetiğin yüzde 200, spor malzemelerinin yüzde 124 arttığını belirten Türe, "Fakat buna karşılık mesela online seyahatte yüzde 70'in üzerinde düşüş yaşandı. Moda sektörü özelinde ise McKinsey'in yaptığı araştırmaya göre, e-ticaret ciroları Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 2019’a göre yüzde 34 düştü. Yani tüm dünyada e-ticaret büyüme gösterse de hazır giyim sektörü geriledi. Mesela abiye satışları tamamen durdu; haklı olarak. Kimsenin aklına o tarz giyim gelmedi. Modanisa özelinde, sadece abiye ve mayoda yüzde 70’e yakın gerileme yaşadık. Ancak ev giyimi ve çocuk giyimi kategorilerinde artış yaşandı. Mesela Orta Doğu pazarında ev ve çocuk giyimi satışlarımız 2 kat arttı." dedi.

Cironun yüzde 80'i e-ihracattan

Modanisa olarak cironun yaklaşık yüzde 80’ini e-ihracattan geldiğini söyleyen Kerim Türe, büyüme planlarının her zaman ihracat odaklı olduğunu kaydetti. Geçen üç yılda ciroları içindeki ihracat oranın hep artan bir grafik çizdiğine dikkat çeken Türe, bu sayede 3 yıl üst üste Türkiye'nib e-ihracat şampiyonu olduklarını aktardı.

E-ihracata başladıkları günden itibaren tüm dünyaya ürünleri uçakla ulaştıran bir şirket olduklarını belirten Türe, "Bu yolla Mart - Temmuz arası dönemde 35 milyon doların üzerinde dış satış yaptık. Temmuz'dan sonra hem bizde hem de Avrupa'da, Ortadoğu'da, Amerika'da hazır giyim satışları açısından hızlı bir toparlanma oldu. Özellikle Ekim ve Kasım aylarından, bu pandemi koşullarına bakarak memnun olduğumuzu söylememiz gerekir. Sonuçta muhafazakar giyimin global hacminin yüzde 15-30 aralığında daraldığı 2020 yılını tüm zorlu koşullara rağmen büyüyerek kapattık. Bu bizim için çok önemli ve değerli.” şeklinde konuştu.