Modanisa'da 'deneyim mağazacılığı' yatırımları sürüyor

Kadın giyimine yönelik 5 kıtada, 140 ülkede online hizmet veren Türk e-ticaret platformu Modanisa, yeni deneyim mağazasını açtı. 11 Haziran'da Zeruj AVM Pendik'te hizmete giren altıncı deneyim mağazasıyla Modanisa, toplam mağaza alanını 4 bin metrekareye çıkardı.

Gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayo ve aksesuarlara kadar 100 bin farklı ürünü online olarak müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturan Modanisa, yeni deneyim mağazacılığı yatırımlarını sürdümeyi planlıyor.