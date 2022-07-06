Modanisa'ya 20 milyon dolar yatırım

Modanisa, global hizmet ağını genişletmek için Re-Pie Portföy’ü yatırımcıları arasına kattı.

Modanisa Kurucu Ortağı ve CEO’su Sami Güzel, “Son 10 yılda inanılmazları başardık. Önümüzde gidecek daha çok coğrafya ve yapacak çok işimiz var. Gelecek 10 yılda yatırımcısı olduğu şirketleri ‘Re-Pie Dokunuşu’ diye anılan destekleriyle büyüten Re-Pie Portföy ile birlikte olacağımız için mutluyuz. Wamda Capital, Goldman Sachs ve EBRD gibi gözde yatırımcılarımız arasına Re-Pie Portföy’ü dahil etmek için bir köprü tur yaptık. Hedefimiz ciromuzu birkaç sene içinde 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak” dedi.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, “Mevcut değerli yatırımcılarının getirdiği kurumsal yönetişim ve start-up ruhunu birlikte barındıran sıradışı bir şirket olarak Modanisa Türkiye için gurur kaynağı. Türk tekstilini ve modasını dünyanın 130 ülkesine yayan Modanisa gelirlerinin yüzde 85’ini ihracattan elde ediyor. Vizyoner kurucuları ve yetkin yönetimi ile tam aradığımız nitelikte bir şirket. Yatırımcılarımıza Modanisa’ya erişim imkânı sağladığımız ve portföyümüze bir unicorn adayı daha eklediğimiz için mutluyuz” dedi.

Kuzey Afrika pazarına açılacak

Modanisa ana pazarı olan Avrupa’da Polonya deposu ile faaliyetlerine devam ederken, Mısır’da kuracağı depo ile Kuzey Afrika pazarına açılacak. Son dönemde Suudi Arabistan’ın da ihracata açılması ile pazarlarını genişletmeyi hedefleyen Modanisa, 2023 yılında Malezya ve Endonezya bölgelerinde ‘pazaryeri’ modelini devreye alacak.

Re-Pie Portföy, Modanisa’ya yaptığı 15 milyon dolarlık yatırımla, 2022 yılının ilk yarısında EasyCep ve Carbon Health ile birlikte toplam 30 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı yapmış oldu.