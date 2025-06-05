Moka ve United Payment birleşti: ‘Moka United’ kuruldu, üst düzey atamalar gerçekleşti

Türkiye merkezli iki fintek şirketinin birleşmesiyle kurulan Moka United, dijital ödeme hizmetlerinde Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Türk Cumhuriyetleri’nden Orta Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkin olmayı hedefliyor.

Şirketin yeni yapılanmasında, bankacılık ve fintek alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip Halim Memiş genel müdürlük görevini üstlenirken, Genel Kurul sonrası belirlenen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

* Mehmet Emre Timurkan – Yönetim Kurulu Başkanı

* Yalçın Sezen

* Serdar Başoğlu

* Volkan Ünlüel

* Hasan Cahit Çınar

* Sezgin Lüle

* Nurullah Battal

* İlker Sözdinler

Memiş: Küresel rekabette fark yaratacağız

Moka United Genel Müdürü Halim Memiş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’de edindiğimiz deneyimi küresel pazarlara taşımak istiyoruz. İngiltere ve Avrupa’da büyürken, Orta Doğu ve Orta Asya’da dijital bankacılıkta sinerji yaratacak bir yapıyla yol alacağız. Amacımız, küresel ölçekte güçlü bir fintek markası haline gelmek.”