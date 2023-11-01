Monay, Türkiye’nin ilk 'finansal iyiliğe yolculuk' kartını çıkardı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına, finansal stres ve yaşam maliyeti gibi sorunlarla başa çıkabilmeleri için para yönetiminde psikolojik ve ekonomik kazanımlar sunan Monay, geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir deneyim ile finansal iyiliğe yolculuğu herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Düzenlenen lansmanda konuşan Monay Kurucusu Özlem Denizmen, uygulamanın çıkış noktasını şöyle anlattı: “Benim finansal okuryazarlık, kapsayıcılık, erişim ve davranış bilimleri alanlarını kapsayan konuşmalarımda hep söylediğim bir cümle vardır: ‘Parasını yöneten hayatını yönetir.’ Bu perspektiften bakıldığında kişisel olarak finansal süreçlerin yönetiminde aslında açıkta kalan pek çok konu olduğunu söylemek mümkün.

Her şeyden önce bazı temel meselelerde bile çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Monay, bu belirsizlik ortamında insanların doğru bilgiye ulaşma hakkını savunma misyonuyla finansal iyiliğe yolculuğun Türkiye’deki kategori oluşturucusu olmak için yola çıktı.”

“Hedef, 1 yılda 1 milyon kullanıcı”

Monay’ın kişiselleştirilmiş finans yönetimi uygulamalarına ek olarak davranışsal ekonomi temelli özelliklerle kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunduğunu belirten Denizmen, “Monay’da, finansın ana bileşenleri olan harcama, bütçe, birikim ve yatırımı bir araya getiren 360 derece bir finansal dünyayı kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz.

Altı ay önce yayına aldığımız Monay uygulamamızın bugün itibarıyla yaklaşık 70 bin kullanıcısı var. Hedefimiz bir yıl içerisinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmak” dedi. Türkiye’nin ilk finansal iyiliğe yolculuk kartı Monay Kart, kullanıcılarını, elinde olmayan parayı harcama davranışından koruyarak, yüklediği para kadar harcamaya yönlendiriyor.

Monay Kart, bu özelliğiyle gereksiz harcamaların önüne geçerken, parayı kişiye değer katacak şekilde kullanmak için destek ve motivasyon sağlıyor.