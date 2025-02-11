Mondelēz International Türkiye’de üst düzey atama
Mondelēz International Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Şirketin yeni Türkiye ve Avrasya Ülke Müdürü Mehmet Karamollaoğlu oldu.
Mondelēz International Türkiye ve Avrasya Ülke Yöneticiliği pozisyonuna Mehmet Karamollaoğlu getirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisansının ardından yüksek lisansını Pittsburg Üniversitesi’nde işletme alanında tamamlayan Karamollaoğlu, Türkiye ve Avrasya bölgelerinde Mondelēz International’ın gelecek hedeflerini gerçekleştirmesine liderlik edecek.
Karamollaoğlu, son olarak L’Oréal ‘de Tüketici Ürünleri Bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Genel Müdürü ve L’Oréal Türkiye’de, Tüketici Ürünleri Genel Müdürü pozisyonlarında yer aldı.