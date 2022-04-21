Mondi Tire Kutsan’dan 5 milyon euroluk makine yatırımı

Mondi Tire Kutsan, üretim kapasitesi ve verimliliğe yönelik yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Karaman’daki tesisin kapasite ve verimliliğini artırmak amacıyla 5 milyon euro tutarında makine yatırımı kararı aldı.

Konuya ilişkin Mondi Tire Kutsan’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Karaman Fabrika İşletmesi için yaklaşık 5.000.000,00 EUR (Beşmilyon Euro) tutarında yüksek kaliteli baskı ve ciltleme makinası ve teçhizat yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.” denildi.