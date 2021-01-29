Mondi, WorldStar 2021’de 8 ödül birden kazandı

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan "WorldStar Global Packaging Awards 2021" sonuçları açıklandı.

WorldStar 2021’e bu yıl 35 ülkeden 345 katılımcı başvuruda bulunurken, jürinin değerlendirmesi sonucunda 194’ü ödüle layık görüldü.

En çok ödül alan ülkeler, 26 ödül ile Japonya olurken, bu ülkeyi Çin ve ABD takip etti. Türkiye 12 ödül ile ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı. Ödül töreni Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Mondi Grup ise, geliştirdiği yenilikçi ambalaj çözümleriyle WorldStar 2021’de 3 ayrı kategoride 8 ödül birden aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre WorldStar 2021’de, oluklu mukavva çözümlerine toplam 6 ödül alan Mondi’nin Türkiye çalışanları başarılı tasarımları "OnePiece ve FloralBox" ile 2 ödül birden alırken, Mondi Almanya’ya "BrakeBooster" ve "BrightBox" ile 2, Mondi Polonya’ya "SupremeBox" ve Çek Cumhuriyeti’ne "EnvelopeMailer" ile birer ödül geldi.

Mondi Tire Kutsan (MTK) Tire Fabrikası’ndan Alp Ersan ve Mansur Açıkgöz’ün geliştirdiği ‘FloralBox’ ambalaj çözümü, ‘Transit’ kategorisinde ödül alırken, yine MTK İzmit Fabrikası’ndan Seval Çelik ile Salih Yazlalı’nın tasarladığı ‘One Piece’ çözümü ‘Satış Noktası’ kategorisinde ödüllendirildi. Ayrıca; Mondi Polonya ‘SupremeBox’ ürünü ile ‘Transit’ kategorisinde, Mondi Çek Cumhuriyeti ise ‘EnvelopeMailer’ ürünü ile yine aynı kategoride ödül aldı.

"Sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mondi Tire Kutsan CEO’su Sevinç Yener Çimecioğlu, Mondi olarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışımız ve çözüm odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunuyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda bugüne kadar çok sayıda aldığımız ödüller de bu alandaki başarımızı taçlandırması açısından bizi mutlu ediyor. Son olarak küresel ambalaj trendlerini yakından takip eden ve oldukça prestijli bir etkinlik olan WordlStar’da ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduk. Bu ödüllerin ikisinin Mondi Türkiye çalışanlarının başarılı tasarımlarından gelmesi ise bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Aynı takım ruhu ve inovasyon gücümüz ile gelecek dönemde de yeni başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum.” dedi.