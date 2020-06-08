Mondihome, beş ayda 52 mağaza açtı

08 Haziran 2020

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Erciyes Anadolu Holding'in mobilya sektöründe önde gelen markalarından Mondihome, yenilediği marka imajını mağazacılık alanında yaptığı yatırımlarla destekliyor. 2019 Eylül ayında gerçekleştirdiği lansman toplantısında, 2020 sonuna kadar 100 yeni mağaza açma hedefi koyan marka, mayıs ayı sonuna kadar toplamda 52 mağaza açtı.

Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık, “2020 planlarımız arasında bulunan üretim tesislerimizdeki yenilenme ile kapalı üretim alanımızı yüzde 80 büyüttük. İstihdamı da yüzde 45 artırdık. Yılın altıncı ayı tamamlanmadan açmış olduğumuz 52 yeni mağaza açtık” dedi.

Pandemi sürecinden kaynaklı olarak mobilya sektöründeki şirketlerin üretim kayıplarına da değinen Uyanık, “Koronavirüs dolayısıyla zorlu bir süreçten geçmiş olmamıza rağmen, yılbaşında belirlediğimiz hedeflerde herhangi bir revizyona gitmeden, hızlı bir performansla büyüme hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu dönemde en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlıkları açısından güvende olmalarını sağlamak. Bunun için özellikle mağazalarımız ve üretim tesislerimizde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri uyguluyoruz. Randevulu çalışma ve dijital hizmetlerle müşterilerimizin isteklerini eksiksiz karşılamaya önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.