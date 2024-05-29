Mondihome'dan 7 günde 5 mağaza açılışı

Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, 5 farklı şehirde hizmete sunduğu 7 mağazayı daha satış ağına kattı. Mondihome'un yeni mağazaları, Zonguldak, Bolu, Bursa, Mersin ve Ankara'da bulunuyor. Yeni satış noktalarının açılış organizasyonlarına marka yetkilileri, şehir protokolü, bölge halkı ve marka müşterisi olan çok sayıda davetli katıldı.